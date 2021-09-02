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【人工智能】NVIDIA研AI語音對話模型　模仿真實人聲助言障礙患者

科技 09:00 2021/09/02

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半導體廠NVIDIA近日就衝破障礙，於INTERSPEECH 2021大會展示其正打造的AI語音對話模型，不但能用於線上客服、遊戲上，更可協助語言障礙患者在日常生活中使用。(圖片來源 : NVIDIA官網 ）

人工智能（AI）技術日新月異，但其合成的聲音和真實人聲還有偏差，原因在於人類說話時帶有的複雜節奏、音調和音色，難以AI技術重現。半導體廠NVIDIA近日就衝破障礙，於INTERSPEECH 2021大會展示其正打造的AI語音對話模型，不但能用於線上客服、遊戲上，更可協助語言障礙患者在日常生活中使用。

NVIDIA是次打造的AI對話模型，能捕捉及模仿人類說話聲的細節，而此AI模型不只可用於配音、文字轉語音的功能及遊戲上，更可協助語言障礙患者，或幫助使用者用自己的聲音翻譯不同語言。甚至還能配合歌曲旋律，重現歌手表演，還能配合表達人聲背後的情感。

而目前這項研究成果的部分內容已透過NVIDIA NeMo工具套件成為開放原始碼，可在NGC容器及其他軟件中心取得，並經最佳化調整，在NVIDIA GPU高效執行。

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除此之外，NVIDIA研究團隊目前仍進行對話式AI研究，包括自然語言處理、自動語音識別、關鍵字偵測、音訊增強等。

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責任編輯：張凱琳

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