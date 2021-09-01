【異動股】開拓藥業曾升14%創新高　新冠療法將在內地展開第三期臨床試驗

開拓藥業(09939)曾升14.1%，見89元創上市新高，收市仍升9%。

集團公布，已獲得國家藥品監督管理局批准，於中國進行普克魯胺片擬用於治療新型冠狀病毒肺炎的兩項III期臨床試驗。

在中國、巴西、馬來西亞、菲律賓等國家做的一項III期臨床試驗，用於治療輕中度新冠男性患者；而於美國、中國、南美洲，包括巴西、歐洲及印度等地做的另一項III期臨床試驗，用於治療重症住院新冠患者。

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