【潛力股精選】孫運喜：東亞銀行（00023）

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【小鵬汽車】小鵬汽車8月交付量達7214輛 按年增172%
港股今日造好，恒生指數收復二萬六千點，受惠新經濟股帶動。另邊廂，《iMoney》主編孫運喜推介傳統金融股東亞銀行 （00023） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。
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00：00 - 港股市況速報 恒指收復二萬六
02：09 - 中外經濟數據弱 港股仍能突圍造好
08：09 - 港股技術走勢也突圍 恒指突破下降軌
10：56 - 股票分析：特步國際 （01368） 有貨止賺好嗎
13：42 - 股票分析：騰訊 （00700） 可以哪個價位買？
16：54 - 股票分析：光大環境 （00257） 可以現價買？
19：08 - 股票分析：攜程 （09961） 股價前景如何？
21：27 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？
24：07- 股票分析：和黃醫藥 （00013） 股價前景如何？
26：25 - 推介股票跟進：中國建材 （03323）
27：42 - 推介股票跟進：聯想控股 （03396）
29：51 - 推介股票跟進：英恒科技 （01760）
30：15 - 港股收市市況速報及後市分析
31：35 - 股票推介：東亞銀行 （00023）
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欄名 : 潛力股精選