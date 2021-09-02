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英國音樂節製垃圾海 連爛假牙都有（多圖）

環球社會熱點 08:35 2021/09/02

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英國每年8月會舉行「雷丁音樂節」（Reading Festival），吸引大量民眾到場狂歡。有英國傳媒報道，音樂節狂歡過後，英國民眾留下大量垃圾，包括帳篷、啤酒瓶，甚至是爛假牙等物件。目前垃圾清理仍在繼續，當中絕大多數將送往堆填區。有環保份子指出，英國每年因音樂節產生數百噸帳篷垃圾，需時約萬年才能完全分解。

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雷丁音樂節於上周五（8月27日）在伯克郡（Berkshire）舉行，為期3天。音樂節結束後，民眾在現場留下大量廢棄垃圾，包括數以千計帳篷、啤酒罐、空瓶、內衣等。英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）報道指，清理工作周二（8月31日）仍在繼續。

現場圖片

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根據現場圖片，被遺棄帳篷隨處可見，報道指當中不少是自認具有環保意識的年輕人遺下。據悉，每個帳篷塑料含量相當於9,000支吸管，製造過程中產生25公斤二氧化碳，相當於汽車行駛100英里。

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獨立音樂節協會（The Association of Independent Festivals）估計，英國各地音樂節過後，會有25萬個帳篷被拋棄，當中大部分會被送往堆填區。

雷丁音樂節可持續發展經理羅賓斯（Lilly Robbins）促請參與民眾，將帶來物品帶回家中，當局亦會與慈善機構合作，盡力物盡其用。有專家估計，只有當中10分之1會被回收，或被慈善機構帶走。

責任編輯：李俊儀

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