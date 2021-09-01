元朗屏山「南屏匯」樓書曝光　開放式最細276呎起

由宏富遠東發展的元朗屏山新盤名為「南屏匯LA ALDEA」並上載樓書，項目共提供47伙，包括8幢洋房以及39伙分層單位。分層單位戶型設開放式至兩房間隔，其中實用面積最細的開放式單位由276平方呎起。

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據樓書顯示，項目由1幢住宅樓宇及8幢洋房組成。分層單位實用面積由276至517平方呎不等，當中最細單位見於每層E室及F室，單位均為開放式間隔，外連22平方呎露台。另有6伙為連天台特色戶。而項目8幢洋房實用面積介乎2,393至2,643平方呎，設三房及四房間隔，全部附設私人花園、兩個車位以及平台。

資料顯示，南屏匯位於元朗屏山屏柏里8號，項目已屆現樓。

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