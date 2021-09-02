【樓市熱話】 後生仔話樓價「離地」被狠批 網民列出7大原因 「佢哋就是憎人富貴」

本港住宅樓價已升至歷史高位，近日有網民於網上討論區發文，指年輕人說樓價「離地」，其實他們才叫「離地」。(離地：形容某些人的想法和行為脫離普羅大眾，不食民間煙火，不知民間疾苦。) 樓主更形容年輕人「大想頭」，要求他們檢討一下，他表示：「每個年代置樓都要捱苦。」

按圖了解，樓主覺得年輕人「離地」的原因：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【樓市熱話】供樓每月1.6萬 如何做到「愈供愈輕鬆」？ 網民：人工加得多過通脹 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，他們認同樓主的看法，特別指出年輕人不肯捱苦的心態，「抱著不勞而獲，而不肯吃苦的心態。」、「他們就是憎人富貴」、「說出重點，只埋怨父母沒有多餘錢幫他們置樓，自己又不努力。」、「年輕人想不勞而獲可以一步登天，二手平價舊區五百萬樓又嫌棄舊區，而不選擇。」、「年輕人揮霍金錢肯定在買iPhone、食貴東西、staycation，沒有儲錢概念。」

另有些人不認同樓主的看法，他們認為樓價「離地」亦是事實，「樓價的確『離地』」、「1個月給你儲$20000，請問要儲多耐先買到樓？」、「普通大學生一出來工作，既照顧父母，又要償還大學學債，給你儲$20000已經偷笑。」、「一個七百呎新樓賣250萬，厘印稅都300萬以上，3代人供都供不完。」

同場加映：【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔