【港股追蹤】傳滴滴擬成立工會 保障司機權益 美團阿里或跟隨做法

近日，內地最高人民法院指「996」的加班工作制違法，不少科企都隨即響應，改善工作時間過長的問題。外媒引述消息人士指，滴滴（美：DIDI）上周於一個內部論壇上宣佈成立工會，並會邀請司機加入工會，據悉有部份司機為兼職，並缺乏完善員工福利。有關成立工會的具體細節尚未公布。

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除滴滴以外，有消息指美團（03690）、阿里巴巴（09988）等亦正研究籌建內部勞工組織的可能性。目前，阿里與滴滴未有回應報導。美團則回應指，會專注傾聽及幫助送貨員。

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而報導引述另一消息人士指，阿里有員工於公司論壇呼籲集團組建工會。

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