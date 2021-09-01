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【港股追蹤】傳滴滴擬成立工會 保障司機權益 美團阿里或跟隨做法

股樓投資 19:45 2021/09/01

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近日，內地最高人民法院指「996」的加班工作制違法，不少科企都隨即響應，改善工作時間過長的問題。外媒引述消息人士指，滴滴（美：DIDI）上周於一個內部論壇上宣佈成立工會，並會邀請司機加入工會，據悉有部份司機為兼職，並缺乏完善員工福利。有關成立工會的具體細節尚未公布。

【大行點睇】獲高盛上調目標價逾60%　贛鋒鋰業創新高惟收市倒插近6%  詳情請看[下一頁]

除滴滴以外，有消息指美團（03690）、阿里巴巴（09988）等亦正研究籌建內部勞工組織的可能性。目前，阿里與滴滴未有回應報導。美團則回應指，會專注傾聽及幫助送貨員。

【港股追蹤】友邦完成收購東亞人壽 作價逾50億元 易名友邦雋峰人壽  詳情請看[下一頁]

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而報導引述另一消息人士指，阿里有員工於公司論壇呼籲集團組建工會。

同場加映：【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

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撰文 : 趙家盈

滴滴出行 美團－W（03690） 兼職 司機 阿里巴巴－SW（09988） 員工福利 港股 阿里巴巴

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