【虛擬銀行】Mox開業一年吸16萬客、存款56億元　開業周年賞額外0.5厘存款息

▲ Mox開業一年吸16萬客、存款56億元 開業周年賞額外0.5厘存款息

由渣打香港牽頭組成的虛擬銀行Mox Bank宣布，開業一周年以來，累積吸納近16萬名客戶、並吸收到近56億元存款。Mox同時推出3項開業周年優惠，包括額外0.5厘存款息，完成指定要求後，首50萬元或以下的Mox存款可享合共1厘存款息。

Mox表示，開業一年以來，吸引約16萬名客戶及近56億元存款，並向客戶派出超過3000萬元存款利息。消費方面，Mox Card總消費額接近20億元，使用量近600萬次，單計今個夏季交易量已達150萬次，當中近半交易是網上消費，而Mox已派出超過2500萬元CashBack現金回贈。

Mox今年5月推出信用卡服務Mox Credit，至今超過9萬名客戶已經申請，平均7秒便發出第一次申請結果，而且80%申請是直接獲得處理，毋須提交額外交件，目前已批出的信用額超過30億元。

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Mox又推出3項開業周年優惠，客戶凡在9月及10月的任務期內完成2項任務，即Mox存款結餘5萬元或以上，而且以Mox Card每月累積消費至少4000元，合資格客戶的首50萬元存款，即可在當月的其後日子，在0.5厘基本存款利率上，再額外賺取0.5厘獎賞利率。

同時，再推出推薦共賞計劃，在今年9月期間，客戶成功推薦朋友以邀請碼開立Mox戶口，且開戶當日起計30日內，以電子或實體Mox Card消費滿200元，推薦人即可獲得100元現金獎賞。成功推薦給第2至第5個朋友時，將可獲得每位50元遞增式獎賞。換言之，若成功推薦5位朋友開立Mox戶口，便可獲得1,000元獎賞。

成功推薦第6位或以上朋友開立Mox戶口，推薦人將可獲100元獎賞。如被推薦人開設Mox戶口並申請Mox Credit， 並消費滿200元，便可獲得200元現金獎賞。

參與薦友計劃的Mox客戶，11月8日前將會收到薦友的現金獎賞，而每次成功推薦1位朋友，同時可以獲得1次贏取限量版金屬Mox Card的幸運抽獎機會，每人最多可獲得5次抽獎機會。

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