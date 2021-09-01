【買樓理財】住公屋都有出頭天　5年內公屋換居屋　再變私樓業主

不少人靠「樓換樓」致富，有位公屋住戶於5年前以「綠表價」購入鑽石山居屋宏景花園，及至近期賣樓套現，勁賺逾200萬元，並已換購私樓。換言之，短短5年間，由公屋搬到居屋，再搬到私樓。

富誠地產客戶主任李志浩說，鑽石山宏景花園1座中層H室，實用面積574平方呎，三房間隔，座向東南，於今年4月放盤，當時叫價650萬元（未補地價），最終以618萬元易手，實用呎價10,766元。據了解，原業主本來住在公屋，並於2016年5月購入宏景花園，直至今年，由於子女於外區讀書，故決定賣樓套現，轉購外區私樓。

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資料顯然，原業主於2016年5月以408萬元購入上述宏景花園，持貨5年，現帳面獲利210萬元，物業期內升值約51%。

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