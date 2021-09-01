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【理財智慧】新手投資策略（二） 甚麼是技術分析？

理財智慧 18:37 2021/09/01

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上回介紹何謂基本分析，本文就介紹另一種投資策略，就是相對於基本分析的技術分析。技術分析即是投資者集中分析股票的走勢、交易量和股價變化，而非關注企業在經營上的周邊資訊。

技術分析的特點

技術分析側重於股票圖表中的模式，以預測未來的定價和成交量趨勢。以股票當前的定價反映企業價值，而走勢是由市場情緒所帶動，大戶、散戶的供求、資金的流向等等都會影響股票升跌，而走勢都有一定的重複模式。

指數圖表及指標

技術分析主要利用指數圖表，例如股票分析員經常說的移動平均線（Moving Average，MA）、平均匯聚背馳指標（Moving Average Convergence Divergence，MACD）、相對強弱指數（Relative Strength Index，RSI）、保力加通道（Bollinger Bands）等，稍後篇章亦會逐一介紹，而透過這些指標，便能從過去的表現及走勢分析出將來的升跌，從而達到獲利的目標。

普遍投資者都認為長遠的投資策略應將重點放在基本因素上，而短期的投資策略則應把重點放在技術分析上。基本分析和技術分析各有千秋，視乎個人的投資策略、投資目標，以及個人偏好，不論施展任何方法，投資者都應在事前做好功課。

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編輯 : 龍紀瑩

市場交易 香港 指數 成交 投資策略 股票 技術分析

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