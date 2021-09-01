【大行點睇】獲高盛上調目標價逾60%　贛鋒鋰業創新高惟收市倒插近6%

贛鋒鋰業(01772)今日創新高，惟收市倒跌近6%。高盛發表研究報告指，贛鋒鋰業上半年經常性淨利潤為9.88億元人民幣，比該行預期高出53%，主要來自於生產成本改善。



該行將其2021至2025年碳酸鋰中國現貨價值預測上調4%至7%至每噸1.23萬至1.45萬美元，氫氧化鋰價格預測上調9%至23%，以反映全球鋰供需平衡趨緊。高盛指出，贛鋒鋰業最近宣布擴張及收購計劃，基於鋰價預測提升，將贛鋒2021至2025年經常性淨利潤預測上調35%至62%。

高盛認為，贛鋒可受惠於全球電動汽車市場強勁增長，將2021至2025年全球鋰需求預測上調8%至14%，將2030至2040年需求預測上調13%至14%，維持對贛鋒的「買入」評級，目標價由140元上調至230元。

大行對贛鋒鋰業評級及目標價：

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