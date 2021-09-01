畢馬威對全球大企業進行調查　CEO對經濟前景信心回復疫情前水平

畢馬威(KPMG)會計師事務所一項調查顯示，全球最大公司的CEO都對全球經濟前景的信心恢復到疫情前的水平，並且大多數公司都希望通過收購來促進增長。

調查指出，雖然新冠肺炎的Delta變種病毒仍然存在不確定性，但 60%的企業領導人對未來三年的全球經濟充滿信心，高於2021年初相近調查中的42%。近90%高層人士表示，會在未來3年尋找收購機會。畢馬威全球主席兼CEO Bill Thomas稱，儘管疫情持續存在不確定性，但CEO們越來越相信全球經濟正在強勁復甦。

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調查顯示，CEO們把網絡犯罪、氣候變化和供應鏈風險視為經濟增長的最大威脅。超過一半的受訪者表示，疫情令他們的供應鏈承受壓力。另外，與去年8月相比，超過三分之二的受訪者表示他們因疫情關係而計劃減少辦公空間，但在是次調查中卻減至21%。

畢馬威在6月29日至8月6日期間，對澳大利亞、加拿大、中國、法國、德國、印度、意大利、日本、西班牙、英國和美國的年收入超過5億美元的公司，1,325名CEO進行了調查。

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責任編輯：黃苑筠