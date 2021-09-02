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利用3D打印 日本科學家製出紋理分明和牛？

環球社會熱點 09:05 2021/09/02

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3D打印技術愈趨成熟，除一般物品之外，有科學家更嘗試利用3D打印食物，日本就有科學家成功3D打印出一塊紋理分明的和牛牛扒。科學家相信，食物打印技術有朝一日能夠生產與真正和牛近乎相同的肉品。

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日本大阪大學的科學家通過分離牛肉細胞，了解牛肉的肌肉、血管及脂肪，再利用從和牛抽取的幹細胞，通過生物打印3D技術，重新排列組合出牛扒形狀，成功打印出一塊充滿脂肪紋理的和牛牛扒。

科學家認為，實驗證明3D打印技術能打印食物，人造肉有機會與有機肉無甚差異，日後或能大量生產，今次是邁向可持續未來的一大步。人造肉有別於植物肉，它源自真肉細胞纖維，相信較現時的植物肉更有口感及營養。

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研究人員發表聲明指，通過生物3D打印技術，不單能複製及重塑複雜的肉類結構，例如和牛的脂肪紋理，而且亦能調整脂肪及肌肉比例。項目研究人員之一的 Michiya Matsusaki 表示，日後客戶可以按照口味及健康需要，量身定制脂肪含量各異的人造肉。

事實上，今年2月以色列企業Aleph Farms與當地大學亦曾以生物打印技術，通過牛肉細胞打印成一塊肉眼牛扒。

責任編輯：郭麗明

網絡熱話 大學 可持續發展 綠色生活 ESG 日本 3D打印 牛肉 植物肉

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