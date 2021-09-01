【Pixel手機】Google Pixel手機突然「變磚」　或與軟件更新有關

▲ 部分 Pixel 3、Pixel 3 XL用戶表示，手機突然「變磚」，即使按開機鍵後，屏幕都依然是黑屏，沒有任何顯示。

自去年12月開始，不少Pixel手機用戶都在網上討論區Reddit和Google投訴，表示其Pixel手機頻頻出現問題，一覺醒來手機螢幕就突然黑屏、不能開機，或者是突然進入緊急下載模式（EDL）且無法正常使用的狀況。

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據外國網站Phone Arena報道，有部分 Pixel 3、Pixel 3 XL用戶表示，手機突然「變磚」，即使按開機鍵後，屏幕都依然是黑屏，沒有任何顯示。用戶普遍認為，這可能與軟件更新有關；在遇到此情況時，受影響的設備可以充電，但是屏幕沒有任何顯示，無法正常操作。如果用戶將手機連結至電腦上，電腦僅會將設備識別為「QUSB_BULK_CID」，顯示手機目前已經進入EDL模式。

受影響用戶又指，他們的手機會出現隨時關機、電池電量突然嚴重耗損等情況；雖然Google官方已經將有關問題向研發團隊反映，但是目前仍未釋出相關的解決方案。

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有Pixel 3 XL用戶指，曾經在不熟悉的地方開啟Google地圖導航，以免自己迷路，豈料手機屏幕突然熄滅，且再也開不了機，甚至將手機接上充電線，屏幕也沒有顯示出正在充電的圖樣。而另一位名為「NotABotSir」的Reddit用戶亦發文分享，表示自己的Pixel 4a大約僅使用了4個月的時間，但是手機會隨時重新開機，系統還會顯示出「找不到作業系統」的訊息。

責任編輯：施雯雯