【職場熱話】 同事稱被家人反鎖在屋內遲到上班 理由搞笑又荒謬 網民：幾有新意 也無懈可擊

每逢開學日，很多在職家長都會親自接送上學，這一天很多打工仔都會遲到，而他們解釋的理由是塞車，但近日有網民於網上討論區發文，指有同事以荒謬的理由，去解釋自己遲到的原因。

該同事說：「因為家人出去時，不小心鎖了鐵閘，他又開不了門，結果他被人反鎖在屋內.....」然後等其家人買完餸菜回來，才打開門給他，所以他遲了大約30分鐘出門口。樓主聽後，大笑表示：「這個理由很搞笑...」

按圖了解更多，網民分享有趣遲到理由：

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為該同事的解釋是「高手」，更確信這理由是千真萬確的，「這麼奇怪的理由都說到，應該是真的。」、「很有新意，又無懈可擊。」更有人分享類似的經歷，「被人反鎖我試過，是真的！雖然我覺得很荒謬的。」、「這個我試過，以為家中沒有人，走時鎖了家人在屋內。」

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責任編輯：陳頌潔