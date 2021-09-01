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【電子支付】疫情加速企業發展電子支付　PayPal去年每日錄得1.6萬名商家加入

科技 17:47 2021/09/01

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網上第三方支付服務商 PayPal 去年每日錄得約 1.6 萬名商家加入其平台，其中中小型商戶的增長最顯著。

疫情促使網購及無接觸支付增長，電子支付成為大趨勢。各大小企業也加速電子支付發展，而網上第三方支付服務商 PayPal 去年每日錄得約 1.6 萬名商家加入其平台，當中以中小型商戶的增長最顯著。

【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！聯款通發布調查結果 4月發現可疑安全漏洞

PayPal 全方位支付高級副總裁 Jim Magats 表示，在疫情期間，商家將銷售渠道拓展至網上，而去年每日就有 1.6 萬名商家加入其平台。此外，平台在過去一年半的支付交易量增加 40%，單在今年第二季平台處理的交易量就達到 1.2 萬億美元。Magats 又指，香港佔其跨境總交易量約 16%，為 PayPal 的重點跨境市場之一。

雲端系統亦是電子支付運作及發展的關鍵，PayPal 網站可靠性及雲端工程副總裁 Wes Hummel 表示，去年有近 20% 的工作已轉至雲端平台，相信可更有效地運用人手及資源，以便發展其他業務。

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記者：廖淑瑩

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