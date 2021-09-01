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【全球首例】南韓通過修例　限Google、蘋果向App開發者抽佣

科技 18:01 2021/09/01

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南韓國會昨（31日）為全球首開先例，表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，將禁止蘋果 （Apple） 和Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。

南韓國會昨（31日）為全球首開先例，表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，將禁止蘋果 （Apple） 和Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。

綜合外媒報道，南韓國會昨正式表決通過《電子通訊商業法》修訂案，禁止科企利用自身地位強迫開發者使用特定支付行為，並賦予韓國政府調解應用市場支付、取消和退款糾紛的權力。法案一旦經由南韓總統文在寅簽署後就會正式生效，而文在寅的政黨則表示強烈支持該法通過。

蘋果發言人回應，擔心通過修例後用戶透過其他來源購買數碼產品，而這些來源可能存在詐騙、侵犯隱私的風險，將提高平台管理的難度。Google發言人則表示，平台抽取佣金有助於Android提供免費服務，為開發商提供工具並且擴大客源，但仍會遵守法律規定。

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事實上，用戶在應用程式當中進行交易時，蘋果App Store和Google Play Store通常會向開發商收取30%的佣金，這項政策過去引發許多開發者的不滿，包括音樂串流平台Spotify和遊戲軟件Epic Games，認為兩間科技公司此舉有違反公平競爭的嫌疑，各國政府也因此展開相關反壟斷調查。

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責任編輯：張凱琳

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