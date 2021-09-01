【電子消費券】政府9月1日向第二批市民發放首期消費券 81萬名市民獲取 仲有邊個商場有優惠?

政府向市民發放5,000元電子消費券，第一期的2000元，第一批申請的市民早於8月1日已獲發，至於在7月18日或之後完成電子登記或在登記期內（即7月4日至8月14日）遞交書面表格的合資格市民，於周三（9月1日）經四間儲值支付工具營辦商獲發第一期2,000元消費券，政府指，這些市民會在9月1日內陸續收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。



政府發言人表示，是次獲發首期消費券的市民約81萬名，連同已於8月1日獲發放第一期消費券的約550萬市民，政府合共向約630萬名市民發放第一期消費券。

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選擇以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其2,000元消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民在付款時只需開啟應用程式選擇是否使用消費券，然後如常付款。



市民如選擇了以八達通領取消費券，則可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式，在今日起計的三個月內拍卡領取該2,000元消費券，有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併。市民可如常使用八達通卡付款，若有關付款屬消費券適用範圍的項目，會被自動計入「合資格消費」總額，即已自動使用消費券。

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政府指，消費券的適用範圍廣泛，一般來說，適用於接受四個指定儲值支付工具作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店鋪，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等。然而，消費券並不適用於以下交易類別：

．政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）

．公用事業收費（即水、電、煤氣）

．公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）

．教育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學收費）

．購買金融產品或服務（例如保險）

．捐款（包括慈善、宗教及政治組織）

．直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）

．個人對個人（P2P）支付

．兌換現金

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政府發言人重申，只要商戶接受消費券計劃下的四款儲值支付工具的任何一款作付款方式，便不能拒絕消費者透過該工具使用消費券，亦不容許額外收費。

5000元電子消費券的第一期2000元即日起陸續到手。不少商場推出優惠吸客，以下是部份商場優惠：

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記者：陳詠妍



