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花20萬翻新舊居變有家歸不得 小業主裝修防伏6招

理財智慧 18:08 2021/09/01

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人人都想有個安樂窩，不少人花得起也願意花點錢裝修新居舊宅。有的請來設計公司操刀，有的自己親自出馬設計，再找裝修師傅動工。然而，裝修不是人人都懂，而且坊間的裝修公司或師傅質素參差。裝修居所換來「一肚氣」已不是新聞，輕則延遲入伙，重則金錢損失兼「爛尾」。
育有一女的阿斯（化名）在自置單位住了七、八年，女兒升小學，需要有更多收納和活動空間，於是決定把舊居翻新，噩夢隨之開始。裝修師傅加裝修費，工程未能如期完成，她更認為手工絀劣，前後更花了超過20萬元，阿斯要暫住酒店3個月，最後忍無可忍，與師傅鬧翻。
阿斯裝修居所中伏，原來是可以避免的。曾寫書《裝修防伏破解手冊》、人稱裝修防伏專家、現為裝修平台「裝修佬」聯合創辦人的鄧世民（Simon）跟記者一同到阿斯的家，拆解各個裝修問題，同時教路小業主防伏6招。
此外，阿斯已付師傅逾20萬元，要另找人收拾爛攤子，阿斯可以向師傅追討賠償嗎？Old Bailey & Associates首席法律顧問、香港調解仲裁中心主席蘇文傑律師曾處理過不少裝修糾紛個案，從法律角度提供小業主3個裝修護身錦囊。 

開價16萬終逾20萬埋單 280呎單位至今仍手尾長

踏入阿斯（化名）位於土瓜灣的280平方呎單位，仍然是亂七八糟尚在裝修。
一入門口「最搶眼」是鐵閘的門框被撞至凹陷，步入屋後關上大門，門後的鞋櫃卻缺了一個櫃門。大廳的「亮點」是地上的白綫，木紋地磚與地磚間的空隙較大。踏入廚房假天花上的物料竟然不一致，角落又似乎缺了甚麼有個「大缺口」。睡房訂造地台和衣櫃，手工參差又有崩位。身處其中完全明白阿斯的難受和憤怒。
 從事地產行業的阿斯，幾年前買下這個單位自住，三人居住，眼見女兒升小學了，為了可以讓窩居可以有更多收納空間，決定翻新單位。她聘請一位相識多年的裝修師傅裝修。這位大概8年前經朋友介紹下認識的，私底下也會偶爾聯絡。師傅所提出的裝修價格為16萬元，較坊間便宜，於是阿斯便決定委託他裝修自己的住宅，在7月開始裝修。阿斯又把自己屋內原有的傢俬和其他物件都放入紙箱中，交由裝修師傅存倉。
雜費薪金逐項收
因為跟師傅相熟，所以從未簽訂合約，這是中伏的開端。該名裝修師傅除了以WhatsApp報價外，就未有再與阿斯簽訂有關裝修合約的，因此衍生不同的爭拗位。根據Whstapp的對話紀錄顯示，師傅只列出大概的裝修項目，如電掣位、全屋清拆及清泥頭，以至訂造傢俬等，未有列出細明的收費，只有列出整個裝修工程的總數——16萬元。阿斯說，這次工程則分開為4期付款，開工前先繳交40%，開工後兩星期交30%，開工後一個月交20%，尾數則為10%，所以在第一個月後，阿斯已俾足九成工程費予裝修師傅。
期後師傅又臨時加收不同費用，結果阿斯前後付給師傅已超過20萬元。她指，加錢的原因分別為一些新造工程，如在前廁所拆清泥頭連料的費用、其他裝修師傅的薪金等等。「佢話︰『我已經做好呢啲嘢，你比番幾多錢我』。」她續說︰「我諗唔係我需要（額外的工程），同埋有啲（裝修項目）係當初講個16萬元包埋。」
阿斯也曾向裝修師傅提出有關收取額外費用的問題，而該名師傅就稱這是一個正常流程，做了的項目就要付費。前後所加的費用分別為約3.1萬元（拆牆及清泥頭等項目）；9,000多元是用作買磚的收費；第三張單1.67萬元用作繳交師傅的薪金等。阿斯對於最尾的收費項目仍記憶猶新，在這張單出現前，該名裝修師傅就曾經要求她繳交尾數，用以出糧給其他師傅，不過，阿斯認為工程未完結，不能繳交。
之後，裝修師傅便列出第三張單，指有些項目已經完成，並要求找數。裝修師傅曾指，如阿斯取回家當，就等於承認已完工，需付尾數。阿斯與友人商量後，最終繳付了第三張單的1.67萬元。付了錢，但工程也未按時完成，原本預定完工期更延至9月30日，她總計付22萬元給師傅。
本預個半月完工
開工後阿斯跟師傅主要靠Whatsapp聯絡跟進度。裝修師傅都會透過通訊軟件，按時向阿斯發送一些有關裝修的圖片報進度，而她在頭一個月也未有到過住所作監工或驗收。「因為完全唔知要做呢樣嘢，一直都係WhatsApp收啲相，去到一個月，已經比咗九成錢，我就覺得比咗咁多錢，應該都差唔多啦掛」。雖然裝修師傅也有叫阿斯可到單位看看，但她回應指，因為相信對方，所以也沒有到場觀察。而在買料方面，例如磚、牆身所用到的油漆等，大多都是裝修師傅讓阿斯選擇，「佢喺開始之前，就帶咗我去睇個磚，我揀完，佢就幫我買，我比番錢佢。」
直至一次偶爾的機會下，阿斯才發現工程進度不似預期。在9月頭的時候，裝修師傅吩咐她購買水龍頭、花灑頭等，並放在門外。「咁就好奇怪，因為佢叫我買嘢上去呢，就叫我擺喺屋企門口，但我有鎖匙，就開門入去睇，先發現好多嘢都未做。」她舉例，屋內除了未有傢俬外，油漆收口也未整好，而且廁所和廚房都未可以用。原本預期工程一個半月完工，在頭一個月時，阿斯已繳交九成的裝修工程費，到後來工程不但未如期完，而且傢俬和裝修手工也問題多多。
另花6萬租酒店
在一輪擾攘下，阿斯於10月5日取回存放在師傅處的物件，又決定更換裝修師傅，並在廁所內換過兩條喉管，以及重新檢查家中的水電和收拾還未完成的工程，預料需再付約2萬元。阿斯憶述，最不滿意的便是廁所的裝修。她表示，覺得廁所內的空間較原先的為細，而且接駁在熱水爐的喉管，並不隔熱，對於育有小朋友的人來說是非常危險，「個兩條八爪魚（熱水爐下的喉管）係好危險架，如果開熱水摸到會燙傷。」
 此外，阿斯一家已在外租住酒店超過3個月。由於一開始預工程個半月完工，所以她們在外租住兩個月酒店，分別花約1.47萬元；後來，到8月時發現，工程尚未完工，所以便選擇600元日租酒店，現在又花了1.6萬元續租一個月酒店，一共花逾6萬元。有家歸不得，現時阿斯已另找師傅，期望早日完成工程，搬回家中。

裝修防伏專家教路 業主可以如何自保？

在裝修工程中，業主和裝修師傅都肩負起不同的責任。從阿斯的個案中，不難看出，在無簽合約下會衍生較多爭拗、曾寫書《裝修防伏破解手冊》、人稱裝修防伏專家、現為裝修平台「裝修佬」聯合創辦人的鄧世民（Simon）到其單位檢查時，也發現不同的問題，例如大廳地磚距離較疏、部分傢俬的邊位會𠝹手等。要避免糾紛，業主又可以如何自保？Simon提出6大要點，讓業主可以做好自己的責任的同時，避免裝修糾紛的發生。

要點1：可分四期付款

通常裝修工程都分4期付費，收費比例每間公司或有不同，有些收費會是3331，有些則是4321，也有些是3322。通常也是開工前須繳付第一期的金額，而最後一期則是在收貨日當天，又或是收貨日後的數天內繳付。
在第二、三期中，最理想都是裝修師傅或公司按約定完成某些項目後，業主繳費，例如水電項目。做法較差的，可能是在開始某些工程時，才收費，站在消費者的角度，師傅完成甚麼項目才去付費，會較為保障。
此外，在第四期付費當中，有些是起貨日後數天，有些則是一個月內不等，愈後付款期相對來說保障較大。如果在起貨當日付尾款，戶主同時間處理收貨或檢視執漏項目，他建議起貨後一星期後付款，就會比較合理。

要點2：訂傢俬看「示範」單位

決定起用某間裝修公司前，先去看看他們的完成單位，因為那些傢俬的質素也是在同一間廠造出來，質素一看便知，所以參觀完成單位是非常重要和有用。戶主難去描寫傢俬訂造出來的標準高低，如參觀完成單位，便可以較易清楚傢俬的質素。
如果未能參觀「示範」單位，收貨時，看到問題的話，其實也可以執漏解決。舉例來說，如看到傢俬有爆口，都可以與對方商討解決。以阿斯的個案為例，其實大部分傢俬的呎吋都算準確，有些可以收口收得好一點。此外，如當時在報價單上寫清楚，像是傢俬櫃邊封邊，那看到實物有違條款時，也可以表明不收貨。
如報價單未有寫明，可考慮找公正行來看，會計算訂造的傢俬收了多少錢，以及製作出來的價值是多少。不過，公正行並不是一個法定組織，純粹有一位公正人，雙方同意底下，他的講法被視為有效，當中牽涉費用較高，數千元至數萬元不等，程序有點複雜，所以較少人會選擇。
在大部分情況下，如果在使用上達不到原有的功能，或者觀感上有明顯瑕疵，未達到一個合理標準，便可以不收貨，或要求師博執漏，也可以找一些方案，例如扣錢，又或是重做。

要點3：找師傅貨比三家

其實裝修有好多不同的類型，維修安裝又或是裝修工程。很多人會找朋友、街坊等相熟人士裝修，未有考慮對方是做甚麼類型工程，也未有經過比較，完成出來的標準可能會有落差，引伸爭拗。
因此，可貨比三家，比較裝修公司，才判斷哪一間較合適自己。
 

要點4：動工前要做功課

戶主有責任做資料搜集，網上除了有很多相關文章、影片外，也有課程。其實業主也可以透過這些學習相關資訊，扮演較好的角色。戶主如果對建材用料或裝修程序，掌握得愈好，就可愈懂得規劃節省金錢。
坊間亦有第三者的裝修平台，提供支援，而且收費較為全面，不含有中介費用，也不用怕師傅會中途消失。
 

要點5：轉師傅需釐責任

其實中途轉師傅並不可取，因為損失較大。若果是戶主提出的話，是有責任賠償對方。第二便是犧牲了保養，例如，原先師傅做到一半，再由新的師傅接手，不論是新舊師傅，都未必會希望擔起保養的責任。這樣一來裝修費用增加之餘，也有機會失去保養。
如果非要轉新師傅，就要有雙方共識及在合約中提及原因，如無法完成工程等因素，由此避免單方面違約問題，明確讓上一手師傅有離場的證明。在新的師傅入場時，最好仔細列明要施展工程的項目。


要點6：業主要做好預算

業主須了解整個工程項目，報價單入面沒列明的項目，對方是沒有責任去處理。以裝修清拆為例，大家都期望裝修清拆就是拆完等於完成，但如果拆完後發現有特別情況，像是有白蟻，那麼也會有額外收費。戶主應選擇適合的建材，而做好預算等也是責任之一。

業主自保6招

1 跟師傅或裝修公司傾好幾時付款、每次付款比例及何時  付尾數。
2訂造傢俬最好先參考師傅已完成的「示範」單位。
3 不妨比較多幾間裝修公司或師傅。
4 裝修前戶主亦有責任做功課，學一點裝修知識。
5 若中途要轉師傅要釐清責任。
6 戶主因應報價單做好預算。

沒有合約追討賠償有幾難？業主裝修必備3個法律護身錦囊

 

裝修苦主阿斯沒有跟師傅訂立合同，前後付了20萬元，跟師傅僅靠WhatsApp聯絡，後期才她發現師傅貨不對辦，跟師傅鬧翻，憤而撤換師傅。自己更因為工程未在預期內完成，而多租住酒店近一個月。
若阿斯要向該名師傅追討賠償，甚至取回部份裝修費，在沒有訂立合同及主動叫停工的情況下，有沒有勝算機會？曾處理過不少裝修糾紛的蘇文傑律師，是Old Bailey & Associates首席法律顧問及香港調解仲裁中心主席，他將拆解阿斯的個案中遇到的法律問題，更提供業主裝修保障自己法律權益的3個護身錦囊。
法庭接納通訊軟件為證
阿斯因為跟裝修師傅認識，信任對方，因此從頭到尾都沒有跟師傅訂立合約，對方只提供一張簡略報價單和口頭承諾。蘇文傑指表示：「理論上口頭協議都具有法律效力的。」但關鍵是要證明口頭協議的存在，「如果只是純粹電話上傾，沒有錄音，舉證就困難。」
他舉例服務供應商，如電訊公司與消費者的電話對話都會錄音，若兩方有爭拗，這些錄音都具法律效力而被法庭接納。申訴人要提出口頭協議的舉證，除了錄音外，如果有第三方紀錄、有朋友同場一齊聽做證明等亦可。
至於通訊軟件WhatsApp的對話會否被法庭接納？蘇文傑指近年法庭都會接納WhatsApp、電郵及手機短訊作為證據。因此他提議：「如果連報價單都沒有，業主跟裝修師傅只是以WhatsApp或電郵等商討裝修事宜，業主可以將商討的結果總結，例如我們傾了10個事項，將總結再用WhatsApp傳一次給師傅確認。如果對方不確認，就不要開工。」此舉是為口頭協議留紀錄。
蘇文傑又提醒，如果裝修師傅只提供報價單，雖然報價單不是合約，業主也可以將一些重要條款加入報價單上，作為白紙黑字的證明。重要條款包括，一是裝修費用涵蓋的項目，當中包括及不包括的項目；二是付款方式，如何分階段分期付款；三是用料要求；四是完成日期，若延期如何處理等。即使是報價單最好有公司蓋印或師傅簽名。
換師傅前宜先拍照採證
阿斯中途撤換師傅，而不是師傅不願提供服務，若對簿公堂此點會否不利阿斯？關鍵是業主要證明師傅違約在先，因而叫停。但蘇文傑指出：「裝修糾紛最令人頭痛的地方，爭拗的往往是Quatlity（質素好不好）而不是Yes or No（有沒有）的問題。這令追討有困難。」他舉例如牆身所用的乳膠漆是將貨就價、上油漆的手工不好弄得深淺不一。他指除非將質素量化，又或質素差劣至一般人亦無法接受的誇張程度，否則質素的舉證會有困難，業主和師傅因此各持己見，最常見的情況是，「業主覺得唔靚，不夠專業水平，師傅則認為業主是不想找尾數。」其中的解決方法，可能需要找第三方如驗樓師等專業人士做判斷。
對於中途換師傅，蘇文傑有個提議，若打算要向裝修師傅追討，從法律角度，舉證責任在於申索人，因此其他師傅來執爛攤子前，「最好拍低照片做證據。」甚至可以考慮找第三方如驗樓師提供專業報告，例如出問題的裝修、玻璃被刮花等問題列舉出來。
追討個人申索比較困難
若業主想民事訴訟追討裝修師傅賠償，蘇文傑律師提醒，要考慮申索對象是裝修師傅個人還是裝修公司。現時有部份裝修師傅以個人身份接單，不屬任何公司，他指追討師傅個人，官司或債務要「上身」，不似有限公司可以結束清盤，股東不用「上身」，但公司因有商業登記，可追蹤公司地址而發傳票，追討個人則可能因為無從知道師傅的通訊地址而發不到傳票，令申索困難。
此外，業主亦要考慮申索成本。蘇文傑指，若追討金額在7.5萬元下可在小額錢債審裁處處理，超過7.5萬元則會在區域法院處理，到時可能需要請法律代表等，申索成本可能較高。而另一個處理方法是透過調解機制解決，相對成本較低。

法律護身3錦囊

1.    為口頭協議留證明：可把口頭協議總結以WhatsApp或電郵等傳給師傅，有師傅確定的回覆。
2.    有報價單沒有合同：報價單上亦可寫下重要條款，例如費用及涵蓋項目等，最好有師傅簽名或公司印。
3.    換師傅前留證據：下一手師傅來執爛攤子前拍下屋內情況作紀錄，例如出問題的裝修等，日後要追討時可用作證據。

外國專業項目經理跟進

在歐美要裝修或翻新居所，由於他們的居所可能是一幢獨立屋或別墅，有關的工程複雜得多，其重視程度將之視為大項目（Project）去處理，部份經濟條件較充裕的，更會聘請項目經理負責。項目經理屬於專業職位，他們往往是有建築或設計背景，並負責聯絡工程公司及建築商等。根據外國一些調查指，沒有聘請項目經理進行居所翻新或裝修工程，開支往往多花費，因此請個項目經理不會增加成本，反而「除笨有精」，業主可省卻不少時間和麻煩。
此外，在外國聘請裝修師傅不便宜，因此有不少人會親自動手，衍生零售家居維修及提升要用的工具、材料的公司，在外國稱這類巿場為DIY Home Improvement Market，其中最為人所知是全球擁300分店的英國B＆Q，內地譯為百安居，不少港人亦愛到其深圳分店逛。

本文節錄自678期《iMoney Focus》封面故事

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撰文 : 撰文︰黎淑雯、鄭靜珊  攝影︰王嘉昌‧部分相片由被訪者提供 美術：趙淑華

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