【樓市話當年】千禧年代賣樓多噱頭　新都城3期賣樓大搞嘉年華

現時樓市市道旺，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市，而發展商亦不用太過大費周章，也能確保新盤銷情合乎預期。不過，2000年初樓市低潮期間，發展商賣樓往往要別出心裁，其中恒基（00012）更為旗下多個大型新盤舉行嘉年華，更會請知名藝人到場助興。

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翻查資料顯示，恒基推售將軍澳新都城三期都會豪庭時，大搞嘉年華，除參觀示範單位外，亦有攤位遊戲。值得留意的是，當時發展商更推出「舊樓換新樓」計畫，力谷銷情，加上首批單位定價吸引，呎價僅約3,200至3,500元（建築面積計算），故吸引大批換樓客。

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