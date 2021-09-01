  • 29°C
香港時間 : 2021901日 (三) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市話當年】千禧年代賣樓多噱頭　新都城3期賣樓大搞嘉年華

股樓投資 17:59 2021/09/01

分享：

現時樓市市道旺，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市，而發展商亦不用太過大費周章，也能確保新盤銷情合乎預期。不過，2000年初樓市低潮期間，發展商賣樓往往要別出心裁，其中恒基（00012）更為旗下多個大型新盤舉行嘉年華，更會請知名藝人到場助興。 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

翻查資料顯示，恒基推售將軍澳新都城三期都會豪庭時，大搞嘉年華，除參觀示範單位外，亦有攤位遊戲。值得留意的是，當時發展商更推出「舊樓換新樓」計畫，力谷銷情，加上首批單位定價吸引，呎價僅約3,200至3,500元（建築面積計算），故吸引大批換樓客。 

同場加映: 【iM會客室】國策轉投硬科技？ 收益策略同樣提供出路

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新都城 將軍澳 恒基

上一篇文章

花20萬翻新舊居變有家歸不得 小業主裝修防伏6招

下一篇文章

【多圖】傲雲峰兩房呎價破頂　單位設大露台及梗廚　高層外望開揚市景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元
【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒