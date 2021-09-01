【多圖】傲雲峰兩房呎價破頂　單位設大露台及梗廚　高層外望開揚市景

樓市續旺，各區都有破頂成交。中原地產楊詠滔表示，土瓜灣傲雲峰3座高層E室，實用面積452平方呎，兩房眼鏡房則王間隔，單邊享有鯉魚門海景及何文田開揚景致，屬於罕有交吉放盤單位，成交價960萬元，折合實用呎價21239元，創兩房呎價新高。

楊詠滔指，新買家為同區租客，鍾情土瓜灣社區成熟，傲雲峰屬區內罕有大型屋苑，享有豪華會所設施，加上管理費特平，而港鐵沙中綫亦已通車，交通更加便利，遂轉租為買，入市上址作新居。

單位圖片（相片由代理提供）

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從代理提供的單位相片可見，雖然單位實用面積不算很大，但勝在開則實用，長方形客飯廳有闊絡空間可擺放儲物櫃，外連長形大露台，高層單位採光、採景亦十分充足。此外單位梗廚工作枱面大，更有吊櫃及吊架增加儲物空間。

據了解，原業主於2007年以285萬元買入物業，持貨14年一直自住至今，受惠沙中綫通車利好消息，並以舊換新模式，決定沽貨止賺，搬入啟德新區，是次轉手單位賬面獲利675萬元，單位大幅升值2.3倍。

據悉，傲雲峰對上一宗有紀錄最高呎價成交於上月錄得，一伙實用面積664呎的7座中層B室，以1418萬元成交，折合實用呎價21355元，呎價與是次成交的兩房單位僅相差0.5%。

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