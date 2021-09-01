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【供應鏈危機】沃爾瑪增聘2萬名供應鏈員工　兼引入自動化系統

商業 17:28 2021/09/01

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美國最大零售商Walmart（沃爾瑪）計劃增聘２萬名永久職位的供應鏈員工，並不斷引入自動化系統，多方面解決供應鏈問題。（法新社圖片）

即將步入假期旺季，但環球供應鏈仍需面對缺櫃潮等挑戰，市場關注零售商能否應付屆時的供貨壓力。美國最大零售商Walmart（沃爾瑪）計劃增聘２萬名永久職位的供應鏈員工，並不斷引入自動化系統，多方面解決供應鏈問題。

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綜合外電報道，沃爾瑪計劃招聘的２萬個永久職位，包括全職及兼職的供應鏈崗位。他們將會在沃爾瑪旗下的250個配送中心、運輸辦公室等，處理訂單及貨運安排等。據沃爾瑪透露，供應鏈員工的平均工資為每小時20.37美元（約158港元），招聘活動將會於本月8日至9日舉行。

美國零售業正面對多項挑戰，包括勞動力競爭加劇，疫情亦導致運輸及生產延誤、港口擠塞等情況。隨之而來的是，行業出現延誤、缺貨及成本上漲的問題。情況久久未能解決，令市場憂慮零售業能否應付未來的節日旺季，特別是大部分送禮需求將會在網購平台出現。

擴闊應用自動化系統　提升備貨效率

沃爾瑪去年招聘2萬名季節性員工，是5年內首次宣佈大規模的節日招聘計劃。雖然該企今年尚未公布節日招聘計劃，但近期已加大有關供應鏈方面的投資，包括增加應用高科技、自動化系統等。今年初，沃爾瑪繼續擴闊自動化系統的應用，部分分店將會轉型成為小型自動化倉庫，店員可利用系統在數分鐘內接收客戶的訂單，並在1小時內完成備貨。

當地的倉儲中心亦將結合機器和人手，當收到訂單時，機械人會把冷藏雜貨、電子產品等帶到分流站，由員工負責合併包裝。顧客可繼續在銷售區挑選任何易碎及新鮮貨品，例如新鮮的海鮮、肉類和農產品；或是笨重如電視等體積較大的貨品。 

為了增加人手供應、減低流失率，沃爾瑪亦嘗試為增加福利。該企向倉庫員工提供特別花紅，又由上月16日起，為員工推出100%資助大學學費及書簿費。根據該計劃，沃爾瑪在未來五年內投資近 10 億美元用於員工的職業培訓和發展。 

沃爾瑪在8月份表示，隨著消費者重回實體商店，學校產品、行李箱及服裝的需求強勁。該企首席財務官 Brett Biggs亦指，該企已延長交貨時間，又租用專用船隻，以加快進口。然而，因銷售強勁、供應限制，部分產品的缺貨情況仍高於正常水平。

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責任編輯：葉泳珊

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