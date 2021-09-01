賓夕凡亞州終頒校園口罩令 全美16州推行

美國各地學校陸續開學，但當地新冠肺炎疫情仍然嚴峻，不少人憂慮校園會成為新防疫破口。賓夕法尼亞州疫情嚴重，但州長沃爾夫早前仍拒行校園口罩令。上周有家長入稟賓州法院要求學校推行口罩令後，沃爾夫今周亦宣布向州內學校實行有關措施。據悉，賓夕法尼亞州2個教師工會已經表態，支持學校實施佩戴口罩規定。

德州禁推強制戴口罩 州長無罩「開P」後確診 【下一頁】

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）上周有特殊學習需求學生家長控告費城（Philadelphia）一間學校的董事會，企圖推翻拒絕要求佩戴口罩決定。沃爾夫（Tom Wolf）周二（31日）指出，由於州內確診激增及更多民眾提出校園口罩令要求，促使他改變心意，宣布將要求州內所有學校實施口罩令，成為全美第16個校內強制實施口罩令的州份。

賓夕法尼亞州口罩令將在9月7日開始實施，屆時州內公私立學校、學前教育及兒童保健中心的教職員與訪客皆需佩戴口罩，但學生參加體育比賽時則無需遵守。

美國疾病控制及預防中心（CDC）早前建議，學校範圍內無論是否完成疫苗接種，所有人一律需佩戴口罩。聯邦政府尚未批准12歲或以下兒童接種疫苗，校內推行額外安全措施尤為重要。

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據悉，因Delta變種（即印度變種）賓夕法尼亞州廣泛傳播，當地近期疫情出現反彈。現時平均每日錄得逾3,200宗確診個案，是7月初單日數目的20倍。州內目前有逾1,700人因染疫住院，較7月增加7倍，死亡人數亦在2周內接近增加1倍，每天約20人染疫身亡。

責任編輯：李俊儀