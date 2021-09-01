【大行點睇】郵儲行料手續費有上行空間 獲瑞信升目標價至7元

瑞信發表研究報告指，郵儲行（01658）管理層績後調整經營展望，有信心淨息差會逐漸穩定。貸款市場報價利率過渡工作已完成，貸存比率上升。郵儲行預期，明年貸存比率會由56.7%升至60%。瑞信料，存款定價機制改革將有利郵儲行，並有意減少成本較長期存款，在滿期時由理財產品取代。

郵儲行全日升0.4%，報5.63元，成交2.8億元。

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瑞信引述郵儲行稱，其目標是按年提升20%手續費收入。管理層指廣大客戶基礎，於偏遠城市具品牌知名度，以及管轄資產有重大上行空間為郵儲行的財管業務三大優勢。目前其手續費對收入佔比僅7.2%，仍有上升空間。

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瑞信認為，郵儲銀行的發展策略穩定有效，故升其2021-23年每股盈測2.1%至3.1%，以反映次季業績勝預期。同時將目標價由6.6元上調至7元，維持「跑贏大市」評級。

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