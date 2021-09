【教育積木人@iM網欄】三條問題，自決人生路

人﹕ 近來有點煩惱,身邊很多人都移民,我在想是否也該試試。

積木人﹕你考慮什麼?

人﹕ 不知道,只見大家都行動,怕自己落後他人,錯失機會。

積木人:似乎你有些擔心。你是何時開始產生這想法?

人﹕ 本來也沒想過,只是多吃幾餐餞別宴,聽多了,慢慢覺得自己也是否該開放態度,作新嘗試。

積木人﹕明白了,你的情況也很常見,是一種稱為「從眾效應」(Bandwagon effect)的群性社會現象。

人﹕ 「從眾效應」(Bandwagon effect)?這是什麼?

積木人﹕好像我們常說的「羊群心理」,即社會上大多數人做決定時都會受其他人的想法或行為影響,尤其是沒有足夠時間做資料搜集或面對不熟悉的議題,就更傾向身邊的朋友借鑑,以確保自己的想法是恰當的,這樣會產生安全感或認同感。

人﹕ 就好像我食飯會看 App 上的「讚好」指數?通常網民們都推介的食肆真的特別好吃。

積木人﹕我也認同,越多人讚似乎越好味,畢竟大家的想法也可以是參考的指標之一。但對於人生比較關鍵性的決定,例如﹕選校、選科、擇業、結婚、置

業、移民等,了解自己的想法也極之重要。

人﹕ 我可以如何了解自己的想法?

積木人﹕我們不妨做些自我提問(Self-questioning)的練習,先問自己:「你想去哪裡?」(Where do you want to go?)然後以畫畫、閉目想像、文字等形式,

將自己希望的畫面盡量呈現出來,然後記下描繪該畫面的名詞及形容詞。

人﹕ 讓我試試閉目想像。我未來希望的生活方式是⋯⋯我見到我正為客戶講解,他們都很欣賞我的表現⋯⋯放工回家後,我見到雙親為我煲好的熱湯,很暖很甜。

積木人﹕似乎你很滿意現在的工作,也感受到父母對你的關懷。

人﹕ 也是的,一閉目就想起這畫面。

積木人﹕這是很好的開始,問完第一條問題,就可以開始問第二及第三條問題。人: 那些是什麼問題?

積木人﹕第二條問自己的問題是﹕「你現在在哪裡?」(Where am I ?)即列出自己現在的狀況。第三條問題是﹕「如何由現在的地方到達理想中的地方?」

(How can I go there?),即具體列出自己走向目標的小步驟。你可以比較客

觀具體地將這兩題問題的答案或想法寫出來。

人: 謝謝你積木人,我現在的不安減少了一點,讓我回家再靜靜地寫下第二及第三條問題的答案。

積木人﹕太好了!其實無論移民與否,也是生活選擇方式之一,沒對或錯之分,只要每天都見到自己最重要的生活元素或動力來源,或向著自己理想的方向走下

去,內心就活得平安喜躍。



生活小應用:

在面對自己人生的重要決定時,例如選校、選科、擇業、結婚、置業、移民等,可以問自己三條問題(Self-questioning):



問題 1:

「你想去哪裡?」

(Where do youwant to go?)

記下畫面相關的名詞及形容詞



問題 2:

「你現在在哪裡?」

(Where am I ?)

列出具體現況



問題 3:

「如何由現在的地方到達理想中的地方?」(How canI go there?)

列出具體小目標及小步驟

