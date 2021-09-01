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【教育積木人@iM網欄】三條問題，自決人生路

股樓投資 17:25 2021/09/01

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人﹕ 近來有點煩惱，身邊很多人都移民，我在想是否也該試試。
積木人﹕你考慮什麼？
人﹕ 不知道，只見大家都行動，怕自己落後他人，錯失機會。
積木人：似乎你有些擔心。你是何時開始產生這想法？
人﹕ 本來也沒想過，只是多吃幾餐餞別宴，聽多了，慢慢覺得自己也是否該開放態度，作新嘗試。
積木人﹕明白了，你的情況也很常見，是一種稱為「從眾效應」（Bandwagon effect）的群性社會現象。
人﹕ 「從眾效應」（Bandwagon effect）？這是什麼？
積木人﹕好像我們常說的「羊群心理」，即社會上大多數人做決定時都會受其他人的想法或行為影響，尤其是沒有足夠時間做資料搜集或面對不熟悉的議題，就更傾向身邊的朋友借鑑，以確保自己的想法是恰當的，這樣會產生安全感或認同感。
人﹕ 就好像我食飯會看 App 上的「讚好」指數？通常網民們都推介的食肆真的特別好吃。
積木人﹕我也認同，越多人讚似乎越好味，畢竟大家的想法也可以是參考的指標之一。但對於人生比較關鍵性的決定，例如﹕選校、選科、擇業、結婚、置
業、移民等，了解自己的想法也極之重要。
人﹕ 我可以如何了解自己的想法？
積木人﹕我們不妨做些自我提問（Self-questioning）的練習，先問自己：「你想去哪裡？」（Where do you want to go?）然後以畫畫、閉目想像、文字等形式，
將自己希望的畫面盡量呈現出來，然後記下描繪該畫面的名詞及形容詞。
人﹕ 讓我試試閉目想像。我未來希望的生活方式是⋯⋯我見到我正為客戶講解，他們都很欣賞我的表現⋯⋯放工回家後，我見到雙親為我煲好的熱湯，很暖很甜。
積木人﹕似乎你很滿意現在的工作，也感受到父母對你的關懷。
人﹕ 也是的，一閉目就想起這畫面。
積木人﹕這是很好的開始，問完第一條問題，就可以開始問第二及第三條問題。人： 那些是什麼問題？
積木人﹕第二條問自己的問題是﹕「你現在在哪裡？」（Where am I ?）即列出自己現在的狀況。第三條問題是﹕「如何由現在的地方到達理想中的地方？」
（How can I go there?），即具體列出自己走向目標的小步驟。你可以比較客
觀具體地將這兩題問題的答案或想法寫出來。
人： 謝謝你積木人，我現在的不安減少了一點，讓我回家再靜靜地寫下第二及第三條問題的答案。
積木人﹕太好了！其實無論移民與否，也是生活選擇方式之一，沒對或錯之分，只要每天都見到自己最重要的生活元素或動力來源，或向著自己理想的方向走下
去，內心就活得平安喜躍。

生活小應用：
在面對自己人生的重要決定時，例如選校、選科、擇業、結婚、置業、移民等，可以問自己三條問題（Self-questioning）：


問題 1:
「你想去哪裡？」
（Where do youwant to go?）
記下畫面相關的名詞及形容詞

問題 2：
「你現在在哪裡？」
（Where am I ?）
列出具體現況

問題 3：
「如何由現在的地方到達理想中的地方？」（How canI go there?）
列出具體小目標及小步驟

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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撰文 : 教育積木人──彭樂謙、黎韻賢

欄名 : 教育積木人

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