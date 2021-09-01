【業績｜電訊股】數碼通全年賺4.45億、按年增17.3%　派發末期息每股15.5仙

▲ 數碼通全年賺4.45億、按年增17.3% 派發末期息每股15.5仙

數碼通電訊 （00315） 公布截至六月底年度業績，全年公司股東盈利達4.45億元，按年增長17.3%；期內收入達67.2億元，按年減少3.8%；期內EBITDA達24.6億元，按年增長1%。每股派發末期股息15.5仙，對比去年同期為15仙。

數碼通表示，客戶人數維持於270萬人，當中越來越多客戶升級至5G服務，月費計劃客戶流失率為0.8%。受5G上客增加推動，流動服務月費計劃ARPU增長7%，由189元增加至202元。

數碼通表示，營商環境仍然充滿挑戰，目前難以預測海外旅遊何時復甦，亦無法預視漫遊收入何時才能回升。

另外，由於4G頻譜的若干頻段需要續期，數碼通預期明年頻譜攤銷成本將會大幅上升，料該成本將超過4億元。公司促請政府允許頻譜使用費可如其他經營成本般用作扣稅，否則將會削弱各營運商投資建設先進網絡的意欲。

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記者：梁安琪