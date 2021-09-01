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【業績｜電訊股】數碼通全年純利增17.3%至4.45億　派發末期息每股15.5仙、管理層：平價5G並非公司策略（第二版）

新經濟追蹤 18:30 2021/09/01

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數碼通全年賺4.45億、按年增17.3%　派發末期息每股15.5仙

數碼通電訊 （00315） 公布截至六月底年度業績，全年公司股東盈利達4.45億元，按年增長17.3%；期內收入達67.2億元，按年減少3.8%；期內EBITDA達24.6億元，按年增長1%。每股派發末期股息15.5仙，對比去年同期為15仙。

受5G上客增加推動 ARPU增7%至202元

數碼通表示，客戶人數維持於270萬人，當中越來越多客戶升級至5G服務，月費計劃客戶流失率為0.8%。受5G上客增加推動，流動服務月費計劃ARPU增長7%，由189元增加至202元。

降價吸客並非公司策略 

數碼通電訊首席科技官鄒金根表示，平價服務不是公司的策略，目前市場對於公司的5G服務計劃反應不錯，5G計劃較4G計劃增加50元至100元不等並不算太多。隨著越來越多5G手機推出，預期將帶動5G客數上升，而公司目前的ARPU增加，有很大部分貢獻就是來自於5G服務計劃。

近期有營運商推亦出5G家居寬頻服務，執行董事兼副主席馮玉麟表示，5G家居寬頻在定價方面會有壓力，但不介意有其他競爭者加入，因數碼通不是綜合性電訊商，沒有固網業務，所以家居寬頻並不會蠶食其現有業務，若有更多競爭者加入，5G家居寬頻的整個市場規模反而會更大。

未來三年資本開支維持在6億至6.5億 促請政府允許頻譜使用費用作扣稅

由於4G頻譜的若干頻段需要續期，數碼通預期明年頻譜攤銷成本將會大幅上升，料該成本將超過4億元。公司促請政府允許頻譜使用費可如其他經營成本般用作扣稅，否則將會削弱各營運商投資建設先進網絡的意欲。

馮玉麟表示，預計未來三年將維持在每年6億至6.5億元，而接下來兩年將會有下調，預計在5.5億至6億元。

另外，數碼通表示，營商環境仍然充滿挑戰，目前難以預測海外旅遊何時復甦，亦無法預視漫遊收入何時才能回升。

（第二版更新管理層回應）

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記者：梁安琪

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