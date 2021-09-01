【緣份到了@iM網欄】乞丐見到佛祖，為別人問了三個問題，竟然變成富豪

從前有一個乞丐，每天出門乞討，他很想過正常人的生活，於是他把乞討糧食儲起來。可是他儲了好多年，他的糧倉還是只有一點米，開始產生疑惑?

一個夜晚，他悄悄地躲在角落，果然一隻大老鼠半夜來偷吃他的糧食。

他很氣憤大喊道：「富人家那麼多糧食你不去吃，為什麼偏偏偷吃我辛辛苦苦儲起的糧食? 」

沒想到老鼠居然說話了：「你命裡只有八分米，走遍天下不滿升。」

乞丐問老鼠：「這是為什麼?」

老鼠對他說：「我也不知道，你去問佛祖好了。」

於是，乞丐決心要去西天問問佛祖，看看到底是什麼原因才有如此命運?

第二天他就出發了。

他一路行乞，早上趕到天黑才見到一戶人家，正好屋主出來看見了，就問乞丐為什麼這麼晚了還在趕路?

乞丐說了他要去找佛祖的原因，屋主聽了趕緊把他請到屋裡，拿了一些乾糧和銀兩， 並拜託乞丐問佛祖為什麼他的女兒16歲還不會說話。

乞丐覺得反正都是去西天，就順便幫幫他問佛祖，於是答應了。

又走了許多山路，乞丐看見一個廟就進去討水喝，只見一個老和尚拄著一根寶杖，老和尚給了他水喝問他要到哪裡去。

乞丐說明了去西天的計劃，老和尚趕緊拉住他手說，拜託你一定幫我去西天問問佛祖，自己修行了500多年了，照理應該可以升天了，為什麼還飛不起來？ 乞丐答應了這個老和尚。

再往前走，乞丐來到一條大江邊上，四周沒有一條船，乞丐正在發愁如何渡江，突然，一隻大龜浮出水面。乞丐又把自己去西天的計劃告訴老龜，老龜又拜託乞丐去問佛祖，為什麼修行了1000多年了，應該可以成龍飛走，為什麼還是一個老龜? 乞丐答應了，老龜把他載了過江。

又走了不知多少天，卻還沒見到佛祖。乞丐一直在問佛祖到底在哪裡，他因為太累就迷迷糊糊睡著了。

在夢中佛祖出現了，佛祖問他：「你這麼大老遠來這裡一定是有什麼很重要的事吧? 」

乞丐說：「是的，佛祖，我有幾個問題想問佛祖。」

佛祖說：「好啊，不過有個條件，你最多只能問三個問題。」

乞丐心想，我問哪幾個問題呢？老龜修行了一千多年很不容易，牠的問題應該先問問。於是他問：「佛祖，老龜修行了一千多年為什麼還沒變成龍呢？」

佛祖告訴他，老龜是因為捨不得它那背上的龜殼。

第二條問題，乞丐覺得老和尚修行了500多年了不容易，他的問題也應該問。

於是他問：「佛祖，老和尚修行了五百年為什麼還沒升天呢？」

佛祖告訴他，老和尚整天心裡記掛著他的寶杖。

最後一條，乞丐在想屋主的女兒很可憐啊，16歲也不能說話，他的問題也應該問。

於是乞丐問了第三條問題：「佛祖，屋主的女兒為什麼不能說話呢？」

佛祖告訴他，如果啞巴女孩見到她的心上人來了，就會說話了。

突然佛祖不見了。

乞丐子回過神來，哎呀！自己的問題還沒問呢！算了，還是乞討過日子吧!

回程路上，老龜急著問乞丐，乞丐說: 「是不是捨不得牠背上的龜殼? 」

老龜幡然醒悟，把龜殼脫了下來送給乞丐，把龜殼裡的無價之寶~24顆夜明珠送給乞丐，不久老龜就變成龍飛走了。

乞丐拿著24顆夜明珠後就趕路，來到山上見了老和尚，老和尚急著問乞丐。乞丐說：「是不是捨不得手裡的寶杖?」

老和尚一聽茅塞頓開，把最喜愛的寶杖送給了乞丐，然後就騰雲飛走了。

乞丐來到屋主家門口，突然從裡面跑出一個姑娘大聲喊道：「問佛祖話的人回來了。」屋主又驚又喜，女兒竟然會說話了，於是屋主把女兒嫁給了乞丐。

故事說完了，一無所有的乞丐最終也沒能親口向佛祖問清楚自己的命運，但所有的答案都在過程中……

人生即使多麼想改變自己的命運，但往往都未能如願，原因何在? 在於我們仍然有一大堆我執，貪瞋癡放不下。南無第三世多杰羌佛教導我們要有 「自他輕重菩提心」，我與眾生均苦時，應先願他人解脫苦，我與眾生均樂時，應先願他人多我樂。希望大家都能透過這個故事有所感悟。

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