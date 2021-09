前阿富汗政府談判官警告 911恐襲恐重演

美軍正式撤出阿富汗,結束長達20年的軍事行動,塔利班正積極籌組新政府。阿富汗前政府和平談判官員努爾警告,如果全球放棄阿富汗的話,2001年的911恐襲事件恐怕會重演。

努爾(Khalid Noor)曾參與阿富汗前政府與塔利班於卡塔爾的和平談判。努爾接受美媒CNBC訪問時,稱蘇聯軍隊1989年撤軍阿富汗時,國際社會已犯下錯誤。

努爾更警告國際社會:

如果他們重覆過往所犯的錯誤,戰爭與恐怖主義將再次降臨在他們的地方,來到他們的城市。

(If they repeat the same mistake they did in the past, that the war and … terrorism will reach their gates once again, will reach their cities once again.)