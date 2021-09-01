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前阿富汗政府談判官警告 911恐襲恐重演

環球社會熱點 17:08 2021/09/01

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美軍正式撤出阿富汗，結束長達20年的軍事行動，塔利班正積極籌組新政府。阿富汗前政府和平談判官員努爾警告，如果全球放棄阿富汗的話，2001年的911恐襲事件恐怕會重演。

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努爾（Khalid Noor）曾參與阿富汗前政府與塔利班於卡塔爾的和平談判。努爾接受美媒CNBC訪問時，稱蘇聯軍隊1989年撤軍阿富汗時，國際社會已犯下錯誤。

努爾更警告國際社會：

如果他們重覆過往所犯的錯誤，戰爭與恐怖主義將再次降臨在他們的地方，來到他們的城市。

（If they repeat the same mistake they did in the past, that the war and … terrorism will reach their gates once again, will reach their cities once again.）

聯合國今年的報告指出，塔利班與阿爾蓋達（al-Qaeda）關係仍緊密，未有跡象顯示他們關係破裂。努爾表示塔利班現時幾乎全面控制阿富汗，但他也聲稱塔利班尚未與阿爾蓋達等跨國恐怖組織切割。

努爾強調現時重點是要謹慎對待塔利班，否則國際社會可能會目睹911恐襲再次重演（they will … witness another 9/11），甚至在未來可能發生的事故中，911恐襲或只是冰山一角。

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努爾稱阿富汗前政府和談小組希望與塔利班談判，組建一個具包容性、各個族裔都有代表加入的政府。努爾坦言他對塔利班參與談判仍抱持懷疑態度，但始終不希望在阿富汗開戰，因此尋求談判。

據悉，努爾希望談判重點並非權力分享，而是集中於價值觀、選舉、言論自由、媒體自由和阿富汗人民過往20年享有的權利。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，隨著美國於阿富汗的軍事行動告終，美國政府已在阿富汗設立新外交團隊。布林肯強調美方會保持警惕及監察地區威脅，也會在阿富汗地區保持強大反恐能力，以便在有必要時消除恐怖主義威脅。

責任編輯：鄭錦玲

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