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【大行點睇】正通汽車上半年新車利潤率轉負 大摩目標價睇跌四成？

股樓投資 17:07 2021/09/01

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正通汽車（01728）公布今年上半年收入按年升8.2%至96.1億元人民幣，但虧損則由去年13.7億元人民幣增加至14.6億元人民幣。大摩發表報告，指公司期內新車銷量按年增長，但由於OEM回扣降低，令新車利潤率轉為-7.5%，較去年同期4.1%明顯轉差。

大摩又指，正通汽車業務重組正在進行，正通控股股東向廈門國貿控股轉讓三成股權，廈門國貿等三名管理層成員將被任命為董事，來來或成為正通汽車的主要高管。

大摩維持公司「與大市同步」評級，目標價0.7元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 廈門 經濟 目標價 正通汽車（01728）

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