【大行點睇】正通汽車上半年新車利潤率轉負 大摩目標價睇跌四成？

正通汽車（01728）公布今年上半年收入按年升8.2%至96.1億元人民幣，但虧損則由去年13.7億元人民幣增加至14.6億元人民幣。大摩發表報告，指公司期內新車銷量按年增長，但由於OEM回扣降低，令新車利潤率轉為-7.5%，較去年同期4.1%明顯轉差。

大摩又指，正通汽車業務重組正在進行，正通控股股東向廈門國貿控股轉讓三成股權，廈門國貿等三名管理層成員將被任命為董事，來來或成為正通汽車的主要高管。

大摩維持公司「與大市同步」評級，目標價0.7元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機