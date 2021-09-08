  • 30°C
香港時間 : 2021908日 (三) 21:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【精明理財】嚴選亞洲創新產業板塊基金 同類基金表現NO.1

理財智慧 19:59 2021/09/08

分享：

隨著科技的發展，我們的生活與科技已經密不可分，也正在改變我們的生活方式，例如電商的出現、5G網絡、人工智能、大數據等，我們應該如何把握科技發展帶來的機遇?在以往我們談及創新科技的時候，往往只會聚焦美國五大科技公司FAANG，但現今的投資者也正在留意亞洲地區的創新公司，例如中國互聯網的BAT、韓國的三星、台灣的台積電等。有別於投資單隻股票，投資基金的好處便是可以以更低的成本買入更多不同的股票，因此今次向各位介紹亞洲地區的創新產業基金。

 

亞洲地區的創新發展和機遇

近年，亞洲地區積極發展創新科技，各地的政府鼓勵私人企業投放大量資源於研究和開發，令不少亞洲國家和地區的公司在不同的創新領域也成為世界的先驅，例如韓國的科技硬件和生物科技產業、日本的微控制器產業、台灣的半導電體產業等，也因此帶來長線的投資機遇。根據互聯網世界統計資料，亞洲地區是互聯網用戶最多的地區，截至2020年中，互聯網人數達到23億人，佔世界的50.9%，因此為創新科產業提供優勢的條件。同時，5G的發展在亞洲地區急速發展，不少亞洲地區較歐美地區更快引入5G技術，甚至有助鼓勵半導體產業和人工智能的發展。根據聯合國教科文的資料顯示，世界頭五大的投發投入的國家，其中三個為亞洲國家，包括第二名的中國、第三名的日本和第五名的韓國，可見亞洲地區的國家正在加速投入發展高新科技創業。

 

以電動車和智能駕駛發展為例，由於各國積極提倡減少碳排放，不少國家和地區也對碳排放定下了一個目標，因此世界各地的車廠也陸續響應，推動電動車和智能駕駛發展。2019年全球電動車銷量約200萬輛，2020年即使在疫情影響下，仍成長到240萬輛。在政策的支持下，亞洲地區的新能源汽車也進入成長期，例如中國已經是全球最大的電動車市場、日本和韓國也積極發展氫能源汽車等，因此可以預期隨著各國為了達成減碳的目標，也會推動新能源汽車發展。同時，智能駕駛的發展也有推動半導電體的需求。不少亞洲地區也要面對人口老化和產業升級的問題，因此他們會積極發展自動化加工和AI人工智能產業。根據Tractica研究顯示，人工智能在亞洲地區將會成為全球領先，由2017年的60億美元增加到2025年的1360億美元。

 

同場加映:【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

 

推介惠理亞洲創新機會基金

作為投資者，如果想把握亞洲創新板塊的機遇，可以考慮惠理亞洲創新機會基金。主要投資在亞洲地區的創新科技或業務創新板塊公司的股票，投資的市場主要集中在亞洲地區(資產主要分佈在台灣、日本、南韓)，由於投資的地區涉及新興市場，可能會有政治或經濟而引起的波動性。同時，由於基金主要投資在集中的行業板塊，因此也會面對行業風險，但由於亞洲地區創新產業也有投資潛力，值得參考作為長線投資。

 

投資原因1: 亞洲地區創科公司估值較低

下面列出歐美地區與亞洲地區在資訊科技產業指數中作為比較，整總而言，亞洲地區的市盈率較低，因此具有潛力。當然不能單以市盈率作為唯一比較的參考數據，但作為投資者，會考慮「抵買」的基金作為長線投資，預期的增長會較好。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

投資原因2: 與同類型的基作作比較

在市面上也有不少的基金公司提供類似的基金產品，惠理亞洲創新機會基金是相對回報較好的基金，由成立至今總回報為78.6%，成立至今年化收益率為27.0%。下表列出同類型的基金一年的回報供參考之用。當然投資者也要考慮年度化波幅率達19.2%。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

因此以長線投資而言，惠理亞洲創新機會基金是一隻可以值得考慮投資的基金。亞洲不少的高科技產業經過早期的資本投入後，在不同領域已經有領先的地位。因為隨著各個行業都需要在不同領域升級發展、電子化商務、人工智能等，也會需要半導電體工業的配合，因此可以預期亞洲的創新科技板塊具有投資的潛力。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯:陳佳恩

 

基金 新能源 板塊 新興市場 行業 創新科技及應用 亞洲

上一篇文章

【大行點睇】光大證券料港股築底企穩 9月重點推薦組合覆蓋11股

下一篇文章

【打疫苗有獎抽】信和華置終極大獎凱匯單位抽獎 幸運兒身份揭盅 即睇你有冇份中獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足