【精明理財】嚴選亞洲創新產業板塊基金 同類基金表現NO.1

隨著科技的發展，我們的生活與科技已經密不可分，也正在改變我們的生活方式，例如電商的出現、5G網絡、人工智能、大數據等，我們應該如何把握科技發展帶來的機遇?在以往我們談及創新科技的時候，往往只會聚焦美國五大科技公司FAANG，但現今的投資者也正在留意亞洲地區的創新公司，例如中國互聯網的BAT、韓國的三星、台灣的台積電等。有別於投資單隻股票，投資基金的好處便是可以以更低的成本買入更多不同的股票，因此今次向各位介紹亞洲地區的創新產業基金。

亞洲地區的創新發展和機遇

近年，亞洲地區積極發展創新科技，各地的政府鼓勵私人企業投放大量資源於研究和開發，令不少亞洲國家和地區的公司在不同的創新領域也成為世界的先驅，例如韓國的科技硬件和生物科技產業、日本的微控制器產業、台灣的半導電體產業等，也因此帶來長線的投資機遇。根據互聯網世界統計資料，亞洲地區是互聯網用戶最多的地區，截至2020年中，互聯網人數達到23億人，佔世界的50.9%，因此為創新科產業提供優勢的條件。同時，5G的發展在亞洲地區急速發展，不少亞洲地區較歐美地區更快引入5G技術，甚至有助鼓勵半導體產業和人工智能的發展。根據聯合國教科文的資料顯示，世界頭五大的投發投入的國家，其中三個為亞洲國家，包括第二名的中國、第三名的日本和第五名的韓國，可見亞洲地區的國家正在加速投入發展高新科技創業。

以電動車和智能駕駛發展為例，由於各國積極提倡減少碳排放，不少國家和地區也對碳排放定下了一個目標，因此世界各地的車廠也陸續響應，推動電動車和智能駕駛發展。2019年全球電動車銷量約200萬輛，2020年即使在疫情影響下，仍成長到240萬輛。在政策的支持下，亞洲地區的新能源汽車也進入成長期，例如中國已經是全球最大的電動車市場、日本和韓國也積極發展氫能源汽車等，因此可以預期隨著各國為了達成減碳的目標，也會推動新能源汽車發展。同時，智能駕駛的發展也有推動半導電體的需求。不少亞洲地區也要面對人口老化和產業升級的問題，因此他們會積極發展自動化加工和AI人工智能產業。根據Tractica研究顯示，人工智能在亞洲地區將會成為全球領先，由2017年的60億美元增加到2025年的1360億美元。

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推介惠理亞洲創新機會基金

作為投資者，如果想把握亞洲創新板塊的機遇，可以考慮惠理亞洲創新機會基金。主要投資在亞洲地區的創新科技或業務創新板塊公司的股票，投資的市場主要集中在亞洲地區(資產主要分佈在台灣、日本、南韓)，由於投資的地區涉及新興市場，可能會有政治或經濟而引起的波動性。同時，由於基金主要投資在集中的行業板塊，因此也會面對行業風險，但由於亞洲地區創新產業也有投資潛力，值得參考作為長線投資。

投資原因1: 亞洲地區創科公司估值較低

下面列出歐美地區與亞洲地區在資訊科技產業指數中作為比較，整總而言，亞洲地區的市盈率較低，因此具有潛力。當然不能單以市盈率作為唯一比較的參考數據，但作為投資者，會考慮「抵買」的基金作為長線投資，預期的增長會較好。

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投資原因2: 與同類型的基作作比較

在市面上也有不少的基金公司提供類似的基金產品，惠理亞洲創新機會基金是相對回報較好的基金，由成立至今總回報為78.6%，成立至今年化收益率為27.0%。下表列出同類型的基金一年的回報供參考之用。當然投資者也要考慮年度化波幅率達19.2%。

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因此以長線投資而言，惠理亞洲創新機會基金是一隻可以值得考慮投資的基金。亞洲不少的高科技產業經過早期的資本投入後，在不同領域已經有領先的地位。因為隨著各個行業都需要在不同領域升級發展、電子化商務、人工智能等，也會需要半導電體工業的配合，因此可以預期亞洲的創新科技板塊具有投資的潛力。

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編輯:陳佳恩