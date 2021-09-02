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【職場熱話】見女同事帶囝囝返工 嘆「原來在職媽媽咁辛苦」 網民：早點發訊息可以彈性安排

理財智慧 11:00 2021/09/02

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「在職媽媽」的情況在香港非常普遍，同時兼顧家庭和事業實在不容易，近日有網民於網上討論區發文，指隔離女同事帶了一個人回來，樓主看到並坦言：「現在發現原來在職媽媽是這麼辛苦，沒有人幫忙照顧兒子之餘，連上班都有限制。其實是不是在職媽媽可以申請在家工作(work from home) 會好一點？」

據悉，該女同事的丈夫不想多一個外人在家中住，所以不請外傭姐姐。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】新入職同事每日捱麵包   前輩揭可憐身世請食飯送暖    網民：雪中送炭  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為該女同事的表現實在很值得表揚，特別是在職媽媽實在太辛苦，「這位媽媽同事很辛苦，但她仍盡責為公司工作，同事間要多包容」、「這位媽媽同事很好，值得表揚。無責任的同事請病假解決，但辛苦接手的同事。」、「在職媽媽很辛苦，幸好你老闆包容，外國其實有很多這類情況，又不影響工作，包容一下！」

另有人分享類似的經歷，「我公司不介意，有一次有小朋友上來，我們印了填色紙給他玩，玩一玩其實很快又過了一天。」 、「我公司都是這樣，老闆很歡迎。給幾張白紙和幾個印章，小朋友就可以玩一小時。」

另有些人持相反意見，他們認為帶小朋友回來會騷擾同事們做事，「一至三天可以接受，長期的話就不太可行啦！我沒有看過有老闆可以容許下屬一而再，再而三帶小朋友回公司。」、「如果我是老闆會覺得被她『擺上台』，既然小朋友都帶回來，難道叫她離開嗎？早一點發訊息交代一下，可以彈性安排。」

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責任編輯：陳頌潔

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