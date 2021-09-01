【周大調富格曲@iM網欄】   食家推薦 百年老鋪「廖孖記」

多年前，曾於樂團擔任行政總裁 (CEO)，負責音樂會的統籌及大小事項。期間，認識了不少本地的音樂家、音樂人，當中包括樂團的長笛首席廖晃業先生 (Jay Liu)。 Jay 是一位出色的長笛演奏家，為人謙厚、沈實認真。除了欣賞他的演奏外，令人留下深刻印象的，還有他手上閃閃發亮的黃金長笛。或許，未必每個朋友都聽過或見過 Jay 的金笛，但他的家族生意及出品，大家可能早已認識──廖孖記腐乳。

「廖孖記」始創於1905年，開業至今已有百多年歷史，創辦人為廖氏兄弟廖仕忠及廖志忠。最初，廖氏兄弟經營荳品店，售賣豆腐、豆花及腐乳等食品。兩兄弟其實並非孿生兄弟，但容貌相似，街坊慣稱廖氏二人為「孖仔」，荳品店亦以「廖孖記」命名。生意成功，賺得第一桶金後，Jay 的爺爺廖雄轉戰地產項目，購入地皮，於佐敦閩街一號興建廖孖記樓。廖孖記樓重建後樓高六層，地下一層正是「廖孖記」的百年老鋪。賣腐乳，賺塊地，起埋樓，殊不簡單。七十年代初，「廖孖記」致力開拓海外市場，以腐乳、南乳及麵豉馳名海外。多年來，廖孖記腐乳備受蔡瀾等食家推薦，故又有「廖孖記腐乳皇」之美譽。

「廖孖記」第四代傳人 Jay，自小熱愛音樂，先後以優異成績獲香港演藝學院學士及英國皇家北部音樂學院長笛演奏碩士學位。演出經驗豐富，以首席長笛及短笛手活躍於多個職業樂團。曾與多個國際著名音樂家合作，包括有長笛大師 Peter Lukas Graf，指揮家 Trevor Pinnock，Francois-Xavier Roth，Jac Van Steen，Dane Lam，Mark Heron，Gergely Madaras 等等。日間打理公司業務，晚上到音樂廳演出。Jay 是個忙碌的商人，亦是個忙碌的音樂家。

優質樂器好比優質食材，選料是重要的一環。製造長笛的物料一般以銀和木為主，Jay 則鍾情於黃金長笛。他表示，試過市面上不少高階長笛，但都未找到一支稱心合意的。於是，他花近十年時間，親自設計每一個長笛部件，再委託美國著名長笛製造商 V. Q. Powell 製造，全球獨一無二。有趣的是，這支特製金笛只有 Jay 才吹得響，內裏乾坤，大概只有他知道。

多才多藝的還有 Jay 的媽媽廖太。廖太見孩子都愛吃意大利粉，遂創製出 fusion 菜「蒜蓉腐乳醬 Carbonara」，以中式腐乳代替意大利芝士入饌。自1998年起，廖太將其秘製腐乳醬推出市面，公諸同好，並和顧客分享家傳食譜。試過的客人，無不讃好。「蒜蓉腐乳醬Carbonara」後來更遠傳至日本，大受歡迎。不少日本顧客都稱腐乳醬為<Chinese Cheese>，日本雜誌亦因此來港訪問「廖孖記」。最近，「蒜蓉腐乳醬 Carbonara」的烹製過程已製成短片，供有興趣的朋友參考 : https://m.youtube.com/watch?v=lL3591nfaCQ

第四代傳人 Jay 補充一句：「廖孖記」只此一家，絕無分店。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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