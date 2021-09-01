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高盛交易員申請信用卡曾遭拒　創業提供「先買後付」服務　獨角獸公司價值逾10億美元

環球政經 17:31 2021/09/01

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很多人都試過申請信用卡不獲批准，尤其是對於沒有信用記錄的年輕一代，這種情況在日本也時常出現。前高盛交易員Russell Cummer也曾經歷過類似事情，但Cummer的反應卻超出常人，他選擇創立了一個「先付後買」（Buy now, pay later，簡稱BNPL）的金融支付方式，為消費者提供信用卡以外的選項。

Cummer於2008年離開高盛後獨自創業，曾遭遇過「一段非常黑暗的時期」，最終於2014年成立了Paidy，推出了「先付後買」服務，允許用家可分所賜免雍和宮角。現時該公司市值已經超過10億美元，是日本少數大型大獨角獸企業之一，包括索羅斯旗下的Soros Fund Management和Visa（V）都有份投資。

「在日本申請第一張信用卡，對我來說太難了，」Cummer表示，因此他們決定針對那些沒有信用卡的人，提供類似服務。去年新冠疫情爆發後，全球網購數額激增，「先付後買」這種推遲付款的模式也變得越來越受歡迎。目前在這一行業內，主要提供商包括澳洲的Afterpay（澳：APT）、美國的Affirm（AFRM）及瑞典的Klarna等，三者皆是提供「先買後付」服務，在一定時間內為投資者提供零息分期付款。

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编辑：李勝男

金融 經濟 索羅斯 創業

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