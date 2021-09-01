【公關大娜移@iM網欄】代言人德藝不馨 關公停不了

「監管是主調」。狂風掃蕩股市各大板塊後，巨浪席捲演藝圈。吳亦凡涉嫌強姦被捕、鄭爽逃稅判罰3億、張哲瀚靖國神社打卡辱華、趙薇突遭貶為「劣跡藝人」，作品全面下架，江湖流轉中的封殺名單愈傳愈長⋯⋯中紀委嚴詞訓斥多名流量明星「德不配位、失德失範」，給行業大量「放負」、荼毒青少年，「飯圈」（fan quan）文化惡劣，放任粉絲挑釁謾罵互撕，個別更瘋斥巨資對「愛豆」進行「愛的供養」，甚至發起眾籌營救涉案的偶像。

追星的瘋行全球流行，我城鏡粉亦不遑多讓，通街的海報或許是你的打卡勝地，在下卻對此感冒。喜不喜歡某位偶像，往往很主觀，就像LV先後選中范冰冰吳亦凡代言，想必是愛上了他倆的流量和模樣。

「食得鹹魚抵得渴」，押注藝人代言必須承擔道德風險，例如婚外情、醉駕、打架、私生活糜爛等，分分鐘一世英名一朝喪。「劣跡藝人」早於2014年已定義在廣電總局的「德藝雙馨政策」內，一經發現吸毒、嫖妓等違法行為，足以構成劣跡的罪證，隨即會消失於全國的平台，等同宣示演藝事業壽終正寢。除非你床下底還私藏著《還珠格格》DVD，否則只能在腦海回味小燕子和金鎖的一顰一笑。

「德藝雙馨」的情操天生與明星基因相違悖，既然「天生麗質難自棄」，自然是「人不風流枉少年」，叫花美男獨守空幃，確實近乎不近人情，二三十歲時的發哥相信亦不會像現在日日健康跑山。所以違規的醜聞仍會長爆長有。

有些品牌整色整水，將代言人改名為「品牌摯友」、「首席體驗官」，試圖淡化花瓶的角色。有電商聘Angelababy任其「掃貨神器App」的產品經理，扮演買手，讓粉絲於線上追擊baby入貨的過程。汪峰為增加參與度，掏錢兼且投入時間去研發代言的耳機，試圖在拍廣告片和硬照之外，添上實務的質感。

說到底，無論你花多少錢委任藝人，即使是企業老闆代言，爆煲的風險始終揮之不去，人的德行無法全方位監控，簽訂「德藝雙馨合同」只是一個小小的救生圈，風暴來臨時還是不堪一擊。

聘用藝人代言切忌「獨注一擲」，盡量避免簽下長年死約，寧願每半年重新評估審視，做好風險防範，永遠勝於事後治療。不妨悉心去尋找與品牌氣質相融的人代言，不要偏執於高流量或海市蜃樓式的形象，持續打造有質素的內容，素人同樣可喜，一樣可贏得顧客和口碑。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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