【理財智慧】有什麼AH股差價指標？

恒生指數公司的「恒生AH股溢價指數」是觀察整體AH股差價的好工具，可在其網站查閱。AH溢價指數成分股為59隻在中港上市的AH股。指數以A股及H股的總流通市值相除，並乘以100。



當AH股溢價指數為100點，代表A股與H股價格相等；若指數高於100點，表示A股較H股溢價，反之當指數低於100，即A股較H股折讓。指數5月5日收報131點，顯示A股較H股溢價31%。

由於內地A股的大股東一般都持股較重，「街貨量」向來較少，加上內地股市炒風熾熱，從「恒生AH股溢價指數」可見，A股股價一般而言都高於H股。



不過AH股差價不會長期相距太大，指數近年多數時間在100點左右徘徊。即使有時候會大幅偏離100點水平，一段時間後亦會回落至正常水平。舉例2011年9月指數曾升至140點，到了2012年初便回落至接近100點水平。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期，本文經修改。

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編輯:黃銳