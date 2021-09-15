【裝修攻略@iM網欄】找不同公司裝修，戶主角色也不同

戶主在裝修過程中，所扮演角色的輕重，會受裝設公司的服務類型影響，這些都是不會寫在報價單上的。因此，戶主想知道，就一定要懂得問。

服務水平高，價錢自然相對較貴。戶主應按自己需要，配對合適的公司，而不是盲目追求服務水平最高的公司。比如說，有些戶主喜歡親力親為，有些戶主則喜歡別人代勞決定。如果選錯公司，就容易產生不協調。這些都是在裝修開始前要建立的共識。曾有戶主找了一間「一條龍全包」的公司，但卻喜歡每事問每事跟，結果不止沒有享用到服務，反拖慢了整體工程和令雙方關係變得緊張。

以下將不同公司的主要服務水平差異作一比較：

參與度─買料訂貨

判頭搞掂晒：你不用操心行街揀貨，他會準備好圖片和貨板讓你挑。

陪太子讀書：跟你返大陸、行裝修區多天，按清單選購大部分自購項目。

與你走半天：基本上是戶主選好一兩款，再讓判頭挑選/確認。

戶主幫埋手：原本由裝設公司代勞的喉管、曲尺、抽油煙喉、冷氣喉管等等，都叫戶主「順便買埋」。

負責度─特別要求

有相就做到：你想要甚麼，即使他沒經驗知識，也會幫你問到找到。

盡量幫你搵：沒此責任，但盡量幫你問一問。

要自己張羅：只提供慣常做法，額外要求由戶主自行購料和準備。

買埋都唔裝：為免責任問題，拒絕提供慣常做法以外的服務。

售後服務度─維修保養

大部分公司都會全屋保養半年/一年。但甚麼是保養呢？按其過往經驗，保養的實際做法是怎樣的呢？比如有些公司對於牆身裂縫會鏟起重鋪，有些則是遮醜處理（這也與單位具體情況有關，例如當櫃和床都已入牆，一年後即使牆身龜裂嚴重，部分公司可能只會「補妝處理」）。

當然，要知道公司的服務程度，戶主需要在報價階段掌握提問的技巧。不然，絕大部分公司都會告訴你「沒問題」，但最終多數只會跟隨他們所熟悉的一貫作風做事……

戶主的角色，會受裝設公司所提供的服務水平影響。

戶主應該選擇能夠提供自己所需服務的裝設公司。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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