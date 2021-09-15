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【裝修攻略@iM網欄】小測試！戶主應否事事「打爛沙盆問到篤」？

股樓投資 00:44 2021/09/15

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當戶主扮演自己恰當的角色，有甚麼是戶主需要知、需要問、需要驗、需要監察，有甚麼是不需要的？以下附上十多條問題。不妨在觀看答案前，先行在心中回答，再對照答案：

 

「我要不要知道」小測試

 

  1. 師傅訂造的夾板櫃，原產地是中國還是印尼？

答：一般來說，印尼板質素會較好，價格也較高。但印尼夾板和中國夾板都不是只有一個等級的。相比木材原產地，裝設公司的商譽其實是更佳保證。

因為不同公司都有自己認為較好的做法。比如有公司會認為：「既然好的中國夾板，戶主用十多年都不會有問題。那麼，與其花費額外金錢採購印尼板，為何不用那預算請一個更好的師傅，令整體成效更高？」

 

  1. 送來的水喉是否真的銅喉、窗是否真的厚料、鋼閘是否真的304鋼？

答：如裝設公司商譽好，戶主大可放心，因為裝設公司沒有動機「慳料錢」。如商譽不明，戶主可在參觀單位階段進行基本實測（例如鋁窗感覺是否實淨），透過全屋的綜合觀察來判斷裝設公司的用料水平。這遠比逐一檢驗來得有效和合理。

 

  1. 報價單上寫的第三保/勞保詳情是怎樣？

答：戶主理應獲得相關副本詳情。因為這是你的工程保險，你起碼應該知道買了甚麼及保額如何。（萬一出事，真有可能導致破產的）

 

  1. 裝設公司負責人及師傅們擁有的牌照證明、履歷和獎項證明？

答：牌照資訊在網上都是公開的，戶主禮貌地要求師傅提供牌照證明，是非常合理和合宜的。

 

  1. 防水的用料、塗層的高度和層數是怎樣？

答：戶主必須知道。由於不同公司做法相差太遠，部分只包「基本防水」，要做到理想，需要後加數千元，這當然應該在報價階段問清楚。

 

  1. 每一個電掣位的精確位置是怎樣？

答：戶主必須檢查確認。任由師傅按慣常做法標位，容易出事，屆時戶主是無權要求重做的。

 

  1. 全屋水電喉管怎樣走？

答：如果戶主需要參與這方面的決定，務必在報價時或開工前商議好，工程開始後，盡量別干預裝設公司的做法，但必須在封喉前拍下照片。

 

  1. 施工順序（例如應該先造燈槽還是先造鏟底批灰）？

答：裝設公司有自己的一套做法。如果重視這點，應在報價階段/開工前傾談好，要裝設公司臨時改動師傅的開工期，挺麻煩的。

 

  1. 師傅的開工日子，及每天開工/放工時間，每天的進度如何？

答：報價階段可了解，開始工程後請不要這樣做

 

  1. 工程的預期進度表、繳交每期費用的條件、延誤工程的補償方式？

答：這些都是重要的，應在確認報價時商議好，並畫好約莫的進度表以作管理。

 

你的答案與參考答案一致嗎？以上小測驗的目的，是讓戶主明白：

  1. 戶主參與的時機很重要
  2. 有些東西應該透過商譽篩選，有些東西則可透過綜合觀察檢驗，這樣不但更易掌握、更加準確，且能有效避免太遲發現問題，蒙受不必要的損失。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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