  • 29°C
香港時間 : 2021915日 (三) 00:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】戶主應該參與多少？裝修戶主的十大角色

股樓投資 00:44 2021/09/15

分享：

 

裝修過程中，戶主應該參與多少？如何協助工程順行進行？如何在「放任不理」和「過份干預」之間取得平衡？

 

戶主裝修，切忌「不務正業」！

 

不信任師傅，事事干涉，或太倚賴師傅，諸事不理，都是「不務正業」的例子，裝修的效果都不會理想。

 

以下列舉一些戶主「應扮演、但常被忽略」，和「不應扮演、卻常搶著做」的角色：

 

戶主十大正面角色 戶主十大錯誤角色
觀察者：清楚自己的需要和習慣 旁觀者：要求憑空設計再行挑選
面試者：訂立標準判斷師傅質素 盲信者：輕信熟人推薦介紹
睇樓者：藉參觀單位獲得重要資訊 吹水者：跟師傅紙上談兵當作面試
預算者：計好全部預算並妥善分配 被動者：不做預算而事後埋怨
記錄者：記下共識避免溝通誤會 齋噏者：不斷進行口頭改動
用家：主動提出用家的考慮因素 （扮）師傅：胡亂提出較好裝修做法
採購者：認識坊間眾多裝修選項 經驗者：讓過往經驗限制想法
理性分析者：懂分析比較不同選項的成本效益 直覺者：盲目追求「慳錢的感覺」，無視實際成本效益和優先順序
交流者：與其他戶主互通最新情報 考古者：瀏覽多年前的討論區帖子
管理者：傾報價、訂要求、檢閱設計、提升士氣 質疑者：重視監工驗貨，對決策卻三心兩意，亦不重視關係

 

一般戶主往往會對以上最少數項角色掉以輕心，希望上表能夠提供戶主一個裝備自己的方向。境隨心轉，當戶主不誤把自己當作「抓犯的警察、無力的病人、專業的監督、尊貴的顧客」等角色，努力肩負起不同過程中戶主方的責任。

 

戶主的責任感提升，懂得聚焦於比較宏觀和重要的東西，這樣才會明白，自己作為裝修project的最高決策人，需要和不需要學甚麼、做甚麼了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】找不同公司裝修，戶主角色也不同
今日
【裝修攻略@iM網欄】找不同公司裝修，戶主角色也不同
【裝修攻略@iM網欄】小測試！戶主應否事事「打爛沙盆問到篤」？
今日
【裝修攻略@iM網欄】小測試！戶主應否事事「打爛沙盆問到篤」？
【裝修攻略@iM網欄】真人真事！典型爛尾個案實錄
今日
【裝修攻略@iM網欄】真人真事！典型爛尾個案實錄
【裝修攻略@iM網欄】慎防「三不管」 你能避到多少伏？
2021/09/03
【裝修攻略@iM網欄】慎防「三不管」 你能避到多少伏？
【裝修攻略@iM網欄】四個等級的對立姿態 為什麼要與裝修公司打好關係？
2021/08/26
【裝修攻略@iM網欄】四個等級的對立姿態 為什麼要與裝修公司打好關係？
裝修設計 工程 設計 採購

上一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】小測試！戶主應否事事「打爛沙盆問到篤」？

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】真人真事！典型爛尾個案實錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位