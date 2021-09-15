【裝修攻略@iM網欄】戶主應該參與多少？裝修戶主的十大角色

裝修過程中，戶主應該參與多少？如何協助工程順行進行？如何在「放任不理」和「過份干預」之間取得平衡？

戶主裝修，切忌「不務正業」！

不信任師傅，事事干涉，或太倚賴師傅，諸事不理，都是「不務正業」的例子，裝修的效果都不會理想。

以下列舉一些戶主「應扮演、但常被忽略」，和「不應扮演、卻常搶著做」的角色：

戶主十大正面角色 戶主十大錯誤角色 觀察者：清楚自己的需要和習慣 旁觀者：要求憑空設計再行挑選 面試者：訂立標準判斷師傅質素 盲信者：輕信熟人推薦介紹 睇樓者：藉參觀單位獲得重要資訊 吹水者：跟師傅紙上談兵當作面試 預算者：計好全部預算並妥善分配 被動者：不做預算而事後埋怨 記錄者：記下共識避免溝通誤會 齋噏者：不斷進行口頭改動 用家：主動提出用家的考慮因素 （扮）師傅：胡亂提出較好裝修做法 採購者：認識坊間眾多裝修選項 經驗者：讓過往經驗限制想法 理性分析者：懂分析比較不同選項的成本效益 直覺者：盲目追求「慳錢的感覺」，無視實際成本效益和優先順序 交流者：與其他戶主互通最新情報 考古者：瀏覽多年前的討論區帖子 管理者：傾報價、訂要求、檢閱設計、提升士氣 質疑者：重視監工驗貨，對決策卻三心兩意，亦不重視關係

一般戶主往往會對以上最少數項角色掉以輕心，希望上表能夠提供戶主一個裝備自己的方向。境隨心轉，當戶主不誤把自己當作「抓犯的警察、無力的病人、專業的監督、尊貴的顧客」等角色，努力肩負起不同過程中戶主方的責任。

戶主的責任感提升，懂得聚焦於比較宏觀和重要的東西，這樣才會明白，自己作為裝修project的最高決策人，需要和不需要學甚麼、做甚麼了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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