【帶你睇盤】將軍澳大型屋苑　三房叫價低過銀行估價　可做八成按揭

近年不少人到將軍澳置業，但區內樓價愈來愈貴，特別是將軍站及將軍南一帶，三房單位價格動輒過千萬。不過，其實日出康城仍有1,000萬元或以下的三房供應。以下介紹的放盤單位是港鐵日出康城站上蓋項目，業主叫價1000萬元，可受惠新按保計劃，最多可借八成按揭。

今次介紹的單位為峻瀅1期5座高層A室，實用面積736平方呎，是3房1套連儲物室間隔，現時叫價1,000萬元出售，值得留意的是，據中國銀行網上估價網顯示，上述單位目前估值為1,014萬元，即單位現時叫價較估值低14萬元。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

放盤單位 峻瀅1期5座高層A室（物業編號：BO28058261 ） 實用面積 736平方呎 間隔 3房1套連儲物室 叫價 1000萬元 賣點 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達1,014萬元（估價日期 : 2021年8月25日），單位現時叫價較估值低14萬元

單位間隔四正實用

將軍澳著名屋苑，背靠大片蒼翠林木，環境怡人

屋苑鄰近大型旗艦級商場「The LOHAS 康城」，提供多元化購物、飲食及消閒娛樂選擇

峻瀅距離港鐵康城站約10分鐘步程，附近有多條巴士及小巴路線，往來港鐵康城站及九龍多個地點

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3yukUvj

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映: 【iM會客室】國策轉投硬科技？ 收益策略同樣提供出路

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機