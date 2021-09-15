【裝修攻略@iM網欄】真人真事！典型爛尾個案實錄

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【裝修攻略@iM網欄】戶主應該參與多少？裝修戶主的十大角色
以下是戶主甲的真實經歷：
* 裝修期超過半年
* 裝修師傅是熟人介紹
* 開工後，師傅不斷提出額外收費，戶主為免影響關係，只好照俾
* 三、四個月過去，戶主眼見好像甚麼都未做，以為「找埋條數」有助加快進度，於是付清餘款
* 再過了三個月，裝修師傅的藉口接踵而來，連死人塌樓都幾乎出埋
* 最後，師傅走佬，長期居於內地，戶主想告也難
* 做工程的朋友來看單位，發現已做的項目做得不好，部分例如防水懷疑完全沒做，部分則要清拆重做
我最常接到的網友查詢就是「我中伏了怎麼辦」？
而求救者當中，有不少已到了神仙難救的階段。
為甚麼戶主需要防伏呢？因為中伏後，戶主已沒有甚麼可以做，只能接受雙輸的結果。你追討金錢嗎？7.5萬元以下，戶主的確可以找小額錢債審裁處，但即使法庭判了你申訴得直，對方亦未必真的會繳交款項，到時戶主是要找執達吏充公對方的財產，還是控告對方藐視法庭呢？無論如何，那都需要付出相當的時間、精神和金錢，且未必能夠追回損失。
就以上個案為例，戶主發覺中了伏，雖然慘痛，但還是應該盡快止蝕離場，那就好像不幸罹患重症，但卻沒有買保險一樣，是「無得怨」的！及時離場，至少可以避免「二度中伏」。試比較：
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工程費：20萬（全付）
其後附加項目：3萬
估計執手尾費用：10萬
額外租金虧蝕（六個月）：7萬
即共花費45萬，亦即淨蝕20萬
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工程費：12萬（60%）（第一、二期）
其後附加項目：2萬（60%）
估計執手尾費用：10萬
額外租金虧蝕（兩個月）：2萬
共花費26萬，即淨蝕6萬
問題是，當戶主知道「換人必定蝕足6萬，不換的話仍可能打和」，多數人都會心存僥倖，無了期地「等師傅良心發現」，甚至「盲目補倉」，拒絕承擔沒防伏的代價。
另一個難處，就是如果戶主與裝設公司簽訂了合約，單方面放棄繼續工程，可能會失去追討損失的權利。這亦是戶主遇到同類情況時的兩難。
希望大家看到這個案，能夠明白到中伏的麻煩，及早做好防伏工夫，一旦出事，亦懂得避免墮入「二度中伏」的無底深潭。如有需要協助，可以聯絡裝修學院獲得爛尾支援。
作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）
欄名 : 裝修攻略