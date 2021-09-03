【裝修攻略@iM網欄】慎防「三不管」 你能避到多少伏？

「貪平」本身不是問題。但一般來說，費用越平代表營運成本越低，而其中最能下調的成本便是服務水平。服務水平越低，自己肩負的防伏責任就越大。比如說，將設計、工程、傢俬分開做，理論上可以便宜一點，但很容易會出現「三不管」的地方，例如，櫃門打開時與窗簾槽相撞，工程師傅說他不干涉櫃的設計，傢俬店說不干涉單位的設計，最後的損失當然是戶主自負；又例如聘請連正式公司也沒有的獨立裝修師傅做裝修，價錢理應更低，但在沒有獨立監工、沒有口碑代價的情況下，爛尾和中伏的風險自然亦更高。

以下案例是真人真事合併而成，試想如果你是戶主，能夠避到多少個中伏位？

「我經朋友介紹，認識到一位姓伏的師傅。伏師傅做了二十幾年裝修，經驗老到，人亦隨和爽快，說包我全屋基本用料、電燈、五金安裝、大清潔等等。設計方面，他說自己從事行業二十多年，甚麼都見識過，叫我不用浪費金錢請設計師，給他相片照做就得。我心想這也合理。誰知道，由第一日開工就中伏連連：

磚：他包的磚，我明明看過質素可以。但原來是貨尾，數量不足。補配新磚，因批次不同，出現嚴重的鴛鴦色。 地板：發現中伏後，我要求自購建材。為了便宜些，到大陸著名的裝修地段買，怎料花不對稱、鴛鴦色的情況更嚴重。 潔具：我還一併買了座廁，心想廁所都是一樣的，貴平也是那樣用。用後發覺它沖水力度不足，竟沖不走廁紙；另因為內地沖廁用的是淡水，所以配件各異。但要退貨回大陸，就要蝕運費和裝拆費。 廳燈：師傅包的燈表面很華麗，但實際隙縫多，清潔麻煩，最後我還是要自己買。 房燈：師傅按慣例將燈位標在房的正中、床的上方，感覺很不舒服，於是我堅持將燈位改在床側，師傅照做，待到傢俬運抵，方發覺打開衣櫃門時，門會碰到燈。無奈已起貨，沒法再改，最後惟有鋸走部分櫃門以遷就電燈。 房門：我在淘寶看見兩個我喜歡的房門把手款式，但師傅說一個直徑太短，沒合適的鎖鑽，另一個裝工複雜，要用裝大門鎖費用計算，結果單是附加費已比把手貴三倍。 大門：我要求師傅幫我在大門後裝門頂，以免開門時，門柄撞花後面牆。入住後，我在門後裝掛勾，每次開門，掛勾都會刮花門背。 窗的間隔：因氣窗要用來裝冷氣或抽氣扇，大部分都做了固定，入住後發覺此舉令屋內向上升的熱氣不散，溫度比室外足足高幾度。 假天花：師傅說窗戶太高，做不到假天花，於是幫我在天花鋪磚，感覺像是把地板造了上天。之後才知道，原來有一隻薄身的假天花只需四吋位就夠。 電視機：我想做掛牆電視，以節省空間，自行買了一個電視架，用落覺得它不太穩，事後聽人說，質量不佳的電視架會慢慢彎下，到時除了買新架，還要請師傅更換，又要多花$2000，夠買半部電視。 裝冷氣：有人說雨水滴落冷氣機頂會很嘈吵。我見有人在冷氣機上加不銹鋼板，原來不但違例，且會更嘈。師傅還加收了我$1000裝板費，不知道屆時拆除費又是多少？ 傢俬收口：房間訂造的櫃，大部分都「入了牆」。我覺得沒必要做收口，其後發現原來它們設計時是預了做收口，否則床尾板會鬆，減低壽命。此外，由於我沒封好罅縫，某天，我的電話經床罅跌入了床底，我僅有的選擇竟然是破壞我的油壓床或放棄我的電話！（要迫使戶主破壞訂造櫃才能解決的伏位，其實不止這一個……） 窗簾：師傅說窗簾可以最遲才揀，但可幫我先裝路軌。於是我到IKEA淨買路軌安裝。其後我訂了一幅落地窗簾，本來效果應該很好，但裝上去發覺效果不好。原來落地窗簾不應該裝到上頂。當然，這是自購項目，IKEA店員和裝修師傅都沒有責任提醒我，但我又怎會知道落地窗簾的注意事項？這伏究竟怎樣防？ 造櫃：套餐寫每呎$800，包料包封邊包門鉸，怎料原來封邊不是厚封邊、門鉸不是油壓鉸，一連串開洞、加玻璃、加層板，原來全部都要加錢。 廁所：我以為廁所應該可以用很多年，但我忽略了廁板的接駁位一旦壞了，廁板和廁座就永遠分家。我卻買了一個接口位很鬆的陳列品。 門鎖：師傅說門鎖豐儉由人，由我自購。但我不知房門鎖和大門鎖不同、輔助鎖和非輔助鎖又不同。買錯 晒 ，最後把門弄得像機關那樣。 電掣位：全屋清拆後，內籠面目全非，我只能憑空想像門框和傢俬的位置去標電掣位。結果弄得電掣位很顯眼和不美觀。 牆紙：裝修時我催師傅趕工，後來牆紙鋪好兩個星期已開始發霉，有人告訴我那是因為鋪牆紙時牆身未乾透。師傅卻說不關他事，是因為其他原因。換牆紙很大工程，我本打算十年後才換的，現在怎辦？ 抽氣扇：我是分開找傢俬店造櫃的，當時明明預留了足夠的闊度安裝抽氣扇，但我忘了抽氣扇也有厚度，裝上就開不了櫃門，最後只能拆下一道櫃門不用，這當然很難看。 鋼閘：有次走廊洗地，水穿過閘門空隙直射大門流入屋，我這才想到應該在鋼閘下方封玻璃。但鋼閘公司完全沒有問我要不要這樣做。 吧枱：吧枱的高度，朋友說應按窗口的高度而定。裝修完成後，我發現買一張可調高低的凳要$2000，標準高度的只需$400。就差那幾厘米，如果一早知道吧枱凳有標準高度就可以節省$5000。 洗衣機：我預早半年在特賣場買了一台名牌半價的洗衣機，裝修時發現要將露台門造大才送得進。最後我被迫二手賣出，重新選購，送貨費都蝕埋。 連身鏡：我買了一塊連身鏡放在門口，當時疏忽沒考慮到照全身鏡需要距離三米才舒服。現在被牆櫃擋，每天照鏡都感覺不順意。想到以後二十年也要這樣子就不開心。 風扇：我沒特別考慮風扇的擺放位置，到了夏天才知道，原來預留風扇擺放、插電，和存放的位置非常重要，否則夏天就會見到四處穿越的明線。 防水：我見師傅造浴室企缸時，未做好地面，就已經鋪好牆磚，我問他防水不是要用防水黑膠圍至超過一米嗎？他說他們一向只用英泥寶。我聽說只用英泥寶防水很考手工，但我只能無奈接受。如果一兩年後漏水，樓下投訴，難道我又要多花數萬元重新裝修？ 安裝：由裝修師傅幫我安裝分體式冷氣，用了兩個月後壞了，代理上來說裝修師傅裝錯了一些東西，雖然有保養，但光是搭棚費用我已花了過萬元。 我家水管用了二十多年，開工後才意識到，大廈水錶在天台，搭二十層棚架才能更換水錶至單位的水喉，裝修公司開價8萬元…… 電器：我看到官網和百老匯、豐澤都是同一價錢，以為是公價，怎料，朋友告訴我電器原來不該這樣買，單是電器我已白白多花了數萬元。 裝修完工！我發現花了過萬元買回來的潔具都有洗不掉的污漬！追查下才知道原來大清潔時，懷疑有人將用來清潔英泥漬的洗石水，沾上了金屬表面，可憐我的五金配件和潔具要通通換過！伏師傅自然不認數，但我可以怎樣……」

以上只是信手拈來的小伏，如非篇幅所限，再寫一百個易如反掌。而除了以上這些裝修中遇到的小問題，還有更多隱藏更深的「大伏」，小則導致全屋重裝（例如洗衣機來水喉在睡夢中爆裂，一覺醒來，全屋水浸，無縫地板全報銷），大則可令戶主破產（例如工人意外傷亡，戶主沒檢查保險保單，事後發現師傅原來沒幫裝修工人買勞工保險，業主有可能要賠上千萬）。

那該怎麼辦？

一切從根本開始，能夠挑選到好的裝設公司，會有很大幫助。 裝修公司有其限制，亦會因角色衝突等需要戶主自行做好功課（可參考裝修學院的免費講座活動）。因此，裝修平台的配套，和戶主之間的相互支援都非常重要。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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