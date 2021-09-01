屯門帝灣居銷情不似預期　發展商出3招力推吸客

由華業集團發展的屯門住宅項目帝灣居，近日宣布委託利嘉閣進行獨家代理，並提供各項優惠吸客。華業（控股）有限公司經理周統育表示，項目全數22伙分層單位將委託利嘉閣地產進行獨家代理，當中涵蘊8伙兩房及14伙三房單位，實用面積由887至1,329平方呎。他同時介紹，項目所有單位之睡房皆為約100平方呎以上的大房間隔，屬低密度、高私隱的罕有豪宅供應。他續稱，項目自2020年中推售以來，銷售未如理想，但今年市場升幅可觀，現推出不同優惠重推項目，對銷情有信心。

帝灣居是次聯同利嘉閣重推項目，一改之前以價單推售的傳統營銷策略，將全數分層單位改為以招標形式出售。周統育指，招標形式可為買家提供更高的價格靈活性，而單位價格則會參考項目早前推出時價單、以及同區豪宅樓盤成交價，區內相關呎價約1.5萬至2萬元水平。此外，項目與利嘉閣合作的獨家期內，首3名買家可享有「入伙傢俬套餐」優惠，優惠總值達101.4萬元。其中，購買三房單位的買家可獲贈價值33.8萬元家具優惠，而購買兩房單位的買家則可享22.8萬元家具優惠。最後，周統育透露，集團正與財務公司接洽，為買家提供高達七成按揭，務求令買家更容易入市買樓。

帝灣居5樓C室示範單位

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利嘉閣地產總裁廖偉強則表示，十分榮幸與華業集團進行合作，又指帝灣居位處屯門豪宅地段，自政府公布大灣區發展計劃後，當區發展迅速，區內樓市受惠甚深，再加上俗稱「林鄭plan」的新按保計劃促使買家入市，令更多換樓客進駐豪宅市場，認為項目具升值潛力，相信可於短期內「清袋」。談及樓市走勢，廖偉強指，曾於年初預期年內樓價升幅可超過一成，而年初至今樓價累升8%，早前樓價曾破頂，相信樓價會於高位爭持並穩步上升，年底前仍有望累升逾一成。

資料顯示，帝灣居位於屯門嘉和里山路2號，由1座住宅大廈及5幢洋房組成，共提供27伙實用面積887至4,403平方呎的單位，項目已屆現樓。項目早於2020年6月推出價單，當時單位折實價由1,152.2萬元起，至最貴2,511.5萬元，折實呎價則約12,888至18,898元，惟自推出以來銷情一直未如理想，只以1,208.5萬元售出一伙887平方呎的單位，其後更遭買家撻訂離場。

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