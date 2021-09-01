建造業安全周十周年　智慧工地開展安全新一頁

▲ （左起）建造安全專責委員會主席彭一邦博士工程師、建造業議會主席陳家駒先生、發展局局長黃偉綸先生、發展局常任秘書長（工務）林世雄工程師主持開幕儀式

由發展局及建造業議會合辦的年度大型活動「建造業安全周」， 今年以「安全智慧工地」為題， 於8月2日至6日期間舉辦一連串活動， 包括「建造業安全周研討會」、參觀安全表現優秀的工地， 以及第27屆「公德地盤嘉許計劃」頒獎典禮，讓參加者對建造安全有更深刻的認識，同時希望藉此次年度活動提升業界對工地安全重要性的意識及宣揚地盤「零意外」的訊息。

▲ 建造業議會主席陳家駒先生致開幕辭

發展局局長黃偉綸先生和發展局常任秘書長（工務） 林世雄工程師聯同建造業議會主席陳家駒先生及建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦博士工程師，於8月2日主持「建造業安全周2021」開幕典禮。活動揭開序幕後， 便隨即進入業界研討會環節。「建造業安全周研討會」為建造業持份者而舉辦，目的是分享建造業知識和推廣創新科技的應用， 同時凝聚所有持份者的力量，共同推動工地達至「零意外」的目標。當日研討會環節反應熱烈，得到業界廣泛支持並積極參與， 參加者包括各政府部門、業主、顧問、承建商和分包商的管理人員，以及各工地前線人員。大會邀請了業界人士分享各個「安全智慧工地」落實的情況，向在場出席者分享使用創新科技提升工地安全的心得及所遇到的挑戰。同時更邀請了業界專才就吊運及重型機械安全操作作出分享，提升業界對該方面的安全意識。研討會共吸引超過2500名的本地和海外業界人士在現場或透過網絡會議參與。

適逢今年為「建造業安全周」十周年，議會特意尋訪過往十年的建造業界人士，以「尋人記．建造安全篇」為題拍製分享片段並於研討會上播放，細訴建造安全在十年間的變化。研討會上亦有播放安全推廣活動短片，呼籲業界攜手加強從業員的安全意識及工地的安全水平。

▲ 「建造業安全周2021 」展覽各類型智慧工地的應用

地盤安全上的新智慧

「建造業安全周」自2012年舉辦以來，每年都各有主題， 今年再度選擇以「安全智慧工地」作主題，陳家駒解釋：「安全智慧工地是指利用創新科技提高工地安全水平，建造業界亦與時俱進，引入不少前沿科技及知識，因此我們計劃用兩至三年去推廣，讓業界有足夠時間吸收相關資訊以及加以應用，市場亦有愈來愈多相關產品可供選擇，例如人工智能安全檢測系統、物聯網實時數據管理系統等等都能應用於工地上，令業界可逐步實踐智慧工地以達至建造安全。」

陳家駒認為智慧工地能讓建造安全較以往更容易實現，他補充指，經過近30年的推廣，單從教育著手已經不足夠，香港特區政府、建造業議會及業界等都需要尋求突破，推動建造業實現結構性改變，才能令「意外不再成為意外」。展望未來，陳家駒指建造業議會將加強在智慧工地方面的推廣工作，向業界介紹更多智慧技術的應用，例如提升業界對建造業創新及科技基金的認識，並鼓勵業界申請基金，以及由建造業創新及科技應用中心、新設的建造業零碳天地可持續發展展覽、「組裝合成」建築法資源中心和建造業議會建築信息模擬空間攜手組成的嶄新全方位建造業展覽中心，為業界提供專業的知識交流平台，探索及發掘適合應用於香港建造業的創新科技及綠色技術，以提升生產力、提高安全水平及促進可持續發展。

工地安全，人人有責

「建造業安全周」推出近十年，積極推動建造安全的意識。在30至40年前，每年因意外逝世的工人達到50至60人，在過去20年降至每年約10至20人，香港千人意外率在過去廿年降低近九成，反映安全意識有很大的改善。陳家駒認為數字雖然有所降低，但不應就此滿足。他希望相關數字愈低愈好，最終能達至工地零意外。

「不少人認為建造安全只是建築公司或工友的責任，但並非如此。實際上，工地安全人人有責，設計者、發展商及社會各界都是持份者，要令意外率及死亡率進一步降低，必須各方齊心協力，形成工地安全的良性循環機制。」當然，建造業議會仍然會積極加強向工友推廣安全的重要性。「建造安全不只是為自己負責，更是對家人及同事的責任，一旦發現有任何危險，各人應馬上停工並向上司反映。」

陳家駒指出，有人或會認為，公司重視工地安全，便需要在地盤增添安全施工程序及實施所需安全措施 ，因而增加建築成本，不過，他認為確保安全，不單是道德責任，長遠而言對同業爭取建築項目及吸納建築界人才有利：「例如政府招標時非常重視承建商的安全紀錄，往績不佳的會被扣分；而我們的香港建造學院一直秉持安全至上的培訓原則，每年為業界培育很多生力軍。因此，若公司安全紀錄欠佳，我們將拒絕介紹畢業的同學到該等公司工作。」

建「人」．建「智」

建造安全以往主要透過教育工作向工友灌輸安全意識，提醒他們時刻保持警覺，而現在透過智慧工地各種科技配合，任何時候遇上風險都能即時獲得系統警告，不需再單靠個人的警覺。有見及此，今年「建造業安全周」亦展出了不少智慧工地的應用，主要可分為四類， 分別是創新安全設備、VR安全訓練、智慧工地管理平台及人工智能自動檢測系統。

創新安全設備的應用廣泛，例如在移動機械安裝四組廣角鏡頭，實時採集機械四周的情況，避免意外發生；另外，在車輛手剎安裝監測系統，一旦沒有拉好手掣，便會出現警示， 避免出現因忘記「拉手掣」而在斜路溜後撞倒他人，大大降低危險。

VR安全訓練能夠讓工友更了解現場環境，例如透過3D實境模型，管理人員可以利用更直觀的方式展示工地的現場數據，並配合多元化的智能裝置，實時監測工友在地盤範圍內的身體狀況、有否誤入密閉空間或危險區域；前線人員亦可利用手機程式即時跟進及匯報狀況，減少意外發生。



智慧工地管理平台的應用包括將真實世界的建築工地製成多個全方位的4D數碼模型，整合3D空間訊息、工地狀況、工人活動等工地數據，通過物聯網（IoT）等技術實時更新。平台會配合人工智能技術進行影像分析，持續監察工地及工人的狀況、偵測安全問題，並在發現危險操作的時候及時向相關人士發送警告訊息，防止工地意外發生。

人工智能更可以用於建築專用深度學習算法，透過AI大數據分析及視像化雲端平台，構造低延時的實時警報系統，打破時地限制之餘更有助自動化遙距管理。

建造安全的革新

為推動建造業的長遠及可持續發展，發展局獲批撥款10億港元，於2018年10月成立建造業創新及科技基金（CITF），並委託建造業議會為基金執行夥伴。基金資助業界應用新科技，鼓勵廣泛採用創新新建築方法及科技，促進生產力、提高建造質素、改善工地安全及提升環保效益，同時為從業員與相關學科的學生建立創新文化及創新思維，鼓勵各持份者邁步創新，對推廣及熟習創新科技甚有幫助。



另外，如果想了解更多本地及海外最新的建築技術，不妨到訪位於九龍灣的建造業零碳天地內的建造業創新及科技應用中心（CITAC），該中心介紹行業嶄新的科技、材料及機械，現時正展出多個與安全工地措施相關的展覽並設有導賞團，歡迎各大院校學生及公眾人士到場參加。

▲ 建造業創新及科技應用中心（CITAC）

想了解更多建造業創新及科技應用中心（CITAC）或建造業創新及科技基金（CITF）的相關資訊，歡迎瀏覽以下網頁：

（資料由客戶提供）