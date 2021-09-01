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【大行點睇】花旗劈恒大目標價70%　維持「沽售」評級

股樓投資 18:19 2021/09/01

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花旗發表報告表示，維持中國恒大(03333) 「沽售」評級，下調目標價由13.5元大劈七成至4元，此相當預測2022年市盈率4倍(此前予估值6倍)。

該行指，因應市場上信貸和利潤挑戰加大，加上近期市況調整，以及計入中國恒大上半年表現，花旗料中國恆大2021年核心業務錄虧損，下調對中國恆大2022至2023年每股盈利預測介乎59至60%，因毛利率預測降低，並估計其於2021年至2023年不會派發每股股息(原料2021年至2023年每股派息0.49、0.52及0.53元人民幣)。

 

 

大行對恒大評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

中國恒大（03333） 港股

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