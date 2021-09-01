【支援計劃】專業服務協進支援計劃接受新一輪申請　最高資助額300萬

▲ 為數二億元的專業服務協進支援計劃今日（1日）邀請新一輪撥款申請，截止日期為2021年11月30日。

為數二億元的專業服務協進支援計劃今日（1日）邀請新一輪撥款申請。該計劃旨在資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，以及提高本港專業服務水平和對外競爭力。計劃全年接受申請，並按季度進行批核。新一輪申請截止日期為2021年11月30日。

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支援計劃下每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的百分之九十或三百萬元，以較低者為準。支援計劃涵蓋的專業服務行業眾多，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。無論是只涉及個別專業服務或跨界別專業服務的項目，均可申請資助。

一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等。支援計劃亦會資助香港境外舉行並為期較長的專業實習或見習計劃，參加人士的交通費和住宿費亦可獲資助。



截至2021年8月底，已有超過70個不同的項目獲得支援計劃的資助，這些活動包括：提升本地專業人士水平的能力提升項目，如培訓課程、工作坊及考察團；展示本港專業服務行業優勢的外展及推廣活動，如路演、推介會及參加外地展覽；加強本港專業人士與境外相類行業互動聯繫的交流活動，如外訪活動及本地舉辦的國際會議和專題講座；對香港專業服務具潛力的境外市場進行調查，以至為專業人士制訂良好做法指引和手冊等。

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責任編輯：蘇穎琪