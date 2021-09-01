【小老闆生意經@iM網欄】遍地加盟店 淺談特許經營受歡迎的原因

時常都會聽到不少以「特許經營」模式創業的例子。究竟特許經營的好處及壞處分別是什麼？首先，先談談特許經營的定義吧。

特許經營，是指特許經營權擁有者以合同約定的形式，允許某種商品、名稱、商標等在一定情況下生產及銷售。而最常見的特許經營例子就是麥當勞餐廳或7-eleven便利店等。

前期投入較少的擴充

對加盟者而言，特許經營最大的好處就是商家在前期投入的資金需求較少。原因是特許經營擁有者本身已有一個完整且成熟的經營模式，包括正在使用的商標、提供銷售的商品或服務、經營手法、市場策劃等，變相令加盟者不需在相關方面作出額外的投入，已享受到品牌或產品在市場上既有的知名度及品質保證。這樣，加盟者可以利用特許經營實行大規模的低成本擴張，更可跟特許經營擁有者攤分一定程度上的經營風險。

簡單來說，以特許經營的營運模式加盟麥當勞餐廳，由於市場上大部分人已對麥當勞餐廳的食物和服務有一定程度的了解及認可，不少人更是每天或每星期都會定期光顧麥當勞餐廳，變相加盟這類具知名度及受歡迎的餐廳，相信開業後亦不愁收入。

當然，經營一間餐廳都要顧及多方面的因素，例如廚師、食物、店員的質素等等，但正因為大品牌本身已有一群忠實的顧客，加上企業予加盟分店亦會提供不少的支援，以確保品牌本身的質素，因此，加盟一間大企業成功賺錢的機會亦很高。不過，加盟一間知名度高的企業本身亦要付出較高的加盟費。

加盟商欠缺自主性

然而，加盟者跟特許經營擁有者本身是需要簽訂合約，合約內容或會令加盟者在生意規劃上受到一定的限制，加盟商更是嚴重缺乏自主權及獨立性。很多時候特許經營擁有者都會限制加盟商哪些可以做、哪些不可以做，令加盟者失去了做老闆應有的自主權，甚至會過度依賴特許經營擁有者。

話雖如此，市場上靠加盟創業的例子仍有很多，但靠加盟發達的例子則很少。因為會賺大錢的一定是來自特許經營擁有者本身，而不會是加盟者。試想想，如果這門生意可以發達，特許經營擁有者又為什麼要跟外人分賬呢？

筆者以同是商家的過來人身份認為，如果是一個本身沒有營商經驗的新手，或可嘗試透過加盟的方式去創業。但當經歷了一段時間學懂一套營商手法後，想賺更多的錢的話，不妨再創業去經營自己的品牌，相信一間成功的自營店一定會比加盟店更好賺。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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