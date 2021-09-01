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【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印

理財智慧 16:47 2021/09/01

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為慶祝麥當勞App週年慶，麥當勞找來當紅男團MIRROR姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，隨餐贈予使用電子優惠券的顧客。「籃神卡」自8月23日推出以來（每逢一至五推出），掀起全城換領熱潮，「姜糖」、「神徒」及「爵屎」們（姜濤、Anson Lo及Edan粉絲們的稱號）為求儲齊「籃神卡」，過去一周多，自己及身邊親友幾乎日日也幫襯麥當勞。

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MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁


上周「籃神卡」推出短短數天，全港麥當勞的「籃神卡」幾乎已售罄，掀起一輪「籃神卡」炒賣潮。有見反映熱烈，有見「籃神卡」自推出以來掀起全城換領熱潮，麥當勞於本週特別加推兩款限量版「籃神卡」，推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可隨機獲得其中一款。

【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」，詳見【下一頁

怎知推出只有兩天，麥當勞於周三（9月1日）於社交媒體宣佈：「籃神卡已經全線換晒」，並感謝大家的支持。一眾鏡粉即留言大呼失望，不少人指自己仍未儲「籃神卡」，希望麥當勞可以加印，又有人留言指麥當勞「太睇少鏡粉的力量了」；也有人稱會助長「籃神卡」的炒價。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相），詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

經濟 呂爵安 盧瀚霆 Mirror 姜濤 麥當勞
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