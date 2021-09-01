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【大行點睇】 海底撈獲摩通力撐 料最壞情況已過去

股樓投資 16:55 2021/09/01

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海底撈（06862）本周連續兩日遭兩間國際評級機構下降信貸評級至「負面」，摩通今日（1日）發表研究報告則認為最壞情況已過去，相信公司自由現金流可在明年轉正。海底撈股價繼續反彈，曾高見34.25元，一度升8%，收市報33.7元，升6.3%，成交額9.2億元。

摩通上周將海底撈債券評級升至「增持」，認為風險回報吸引，並相信其債價已反映降級的影響，因此維持最壞情況已過去的看法。該行預期，若下半年復甦到位，可緩和評級下降的壓力，其債券孳息料可輕易自現水平回落30至50個基點（意味債價上升），會繼續密切留意新開分店的情況，以及下半年分店開張步伐。

該行相信，明年公司自由現金流有望轉正，主要受惠收入基礎提升，為去槓桿帶來空間，而過去12個月開張的分店料將帶來貢獻並支持EBITDA增長，此外分店開張比例改善等亦可助自由現金流轉正。

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記者：郭秀慧

評級機構 債券 海底撈（06862） 成交

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