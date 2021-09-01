▲ 【互聯網監管】內地今起嚴管未成年人打機 騰訊：將分別提供百間未來教室及運動場予放學學生

適逢內地中小學開學日，國家新聞出版署限制未成年人每周只可打機3小時的新規也由今日起生效。內地遊戲巨頭騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲今日宣布，推出 「智體雙百」公益計劃，首期為城鄉孩子提供100間「未來教室」和100個「快樂運動場」，揚言「能為放學後的孩子提供新的選擇」。

騰訊手遊《光與夜之戀》禁止未成年玩家登陸 內地首例，看【下一頁】

騰訊遊戲稱，公司除了進一步升級遊戲內的管控措施，同時嘗試在遊戲外提供更多的服務和支持，對孩子的遊戲行為進行「疏導」。今次「智體雙百」公益計劃，正是在「堵疏結合」的指導思路下推出，進一步在「疏導」層面落地的實踐。

騰訊遊戲提到，學生放學時間與家長下班接孩子的時間無法很好銜接，是困擾眾多家庭的「三點半難題」，公司冀透過「未來教室」解決這個問題。

騰訊稱，「未來教室」包含硬件、課程、師資培訓、線上平台四大模塊，目前覆蓋4省9校，為1.2萬多名鄉鎮學生提供包括開源硬件編程、VR編程、人工智能標準化等多元及進科技教育。公司稱，「快樂運動場」也將參照「未來教室」的思路，除了提供硬件作為基礎設施，每年每校還會提供至少100課時專業體育訓練，為當地老師提供專業培訓服務，為學生們組織賽事活動。

相關文章：

【互聯網監管】券商料內地限未成年人打機新規影響微 富瑞：或拖累騰訊盈利僅3%

【互聯網監管】王者榮耀宣布未成年每周打機限3小時 騰訊全日跌轉升3%（第三版）

編輯：李哲毅

***

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台」

重溫今早《ET開市直擊》- 9月開局尋好股

Time code

00：00 - 港股今日焦點

00：45 - 外圍市況速報 蘋果創新高後回吐

02：20 - 美國消費者信心指數遜預期 對美股影響

05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：13 - 港股市況分析 9月恒指走勢預測

10：16 - 網易 （09999） 業績解讀 股價前景分析

14：45 - 恒大系業績解讀 減債措施惹關注

20：15 - 港股開市前市況速報

21：45 - ET個股推介：李寧 （02331）

22：57 - 股票分析：中生製藥 （01177） 業績解讀及前景分析

24：18 - 股票分析：東岳 （00189） 配股對股價影響

25：52 - 股票分析：中國海外 （00688） 短綫可吼嗎？

27：39 - 股票分析：中國有贊 （08083） vs微盟 （02013）

29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 有貨應止賺或續持有

30：05 - 股票分析：美團 （03690） 小注跟車可以嗎？

32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？

33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）

37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）

40：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 有望上30元嗎？長城汽車 （02333） 走勢又如何？

42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？

44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？

48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？

51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？

58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？

01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

01：09：30 -財經日誌提提你